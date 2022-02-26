Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 3'üncü gününde de bölgeden Çatışma haberleri geliyor.

İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son dakika gelişmeler...

17:00 Başkent Kiev’in kuzeydoğusundaki Çernihiv Bölgesinde bulunan Bakhmach kasabasında halk yolda ilerleyen Rus tanklarının önüne geçerek çıplak elle tankları durdurmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

16.50 Ukrayna'dan Rusya'nın müzakere açıklamasına cevap geldi. Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi. Bugün Rusya, Kiev’in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna’dan bu konuya dair açıklama geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, “Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye’de mümkün olduğunu işaret ettik” dedi.

16.29 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, görüşmenin ardından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımları ve destekleri için teşekkür ettiğini söylediği bir paylaşım yaptı.

16.25 Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın devam ettiğini ve buna bağlı olarak yalan haberlerin arttığını belirterek, “Rus Silahlı Kuvvetleri özel bir askeri operasyon sırasında muharebe görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiği için sosyal ağlarda, 'Ukrayna’nın koltuk değnekleri' tarafından histerik yalan haberlerin sayısının arttığını not alıyoruz. Tüm medya kuruluşlarının yazı işlerini uyanık olmaya ve Batılı küratörlerin ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısının 'kör kurbanları' haline gelmemeye çağırıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekatın gidişatı hakkında düzenli olarak sadece güvenilir bilgi vermeye devam edecek” denildi.

15.50 Kremlin'den yeni açıklama: Rus ordusu ilerlemeye devam edecek! Kremlin Ukrayna'nın müzakereleri reddettiğini de söyledi. Putin'in dün verdiği bekleme talimatını geri çektiğini ve orduya Ukrayna'da ilerleme talimatını yinelediği açıklandı.

15.45 BBC'de yer alan habere göre Avrupa Birliği’nin Rusya’ya SWIFT yaptırımı uygulamasına karşı çıkan ülkeler arasında sayılan İtalya, yoğun tepkilerin ardından pozisyon değiştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sabah telefonda görüştüğü İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına destek verdiğini açıkladı.

15.30 Lviv'den bir kez daha siren sesleri duyulduğu bildirildi.

15.15 Birleşmiş Milletler: Perşembe gününden bu yana 120 bin Ukraynalı ülkeden kaçtı.

15:03 Estonya hava sahasını Rus uçaklarına kapatarak Baltık komşusu Letonya'ya katıldı. Başbakan Kaja Kallas, diğer AB ülkelerini de aynı şeyi yapmaya çağırdı. Letonya, 26 Mart'a kadar Rusya'ya olan tüm uçuşlarını da iptal etti.

14:55 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Ukrayna arasındaki savaşın uzun süre süreceğini ve herkesin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Macron yaptığı açıklamada, "Bu Savaş uzun sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" dedi.

14:50 Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizi hakkında görüşme gerçekleştirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Caparov ile Putin'in ikili işbirliğinin güncel konularını tartıştıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca, iki liderin Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

KİEV'DE YENİ YASAK, UYMAYANLAR DÜŞMAN SAYILACAK

14:44 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde yeni sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Akşam 5'den sabah 8'e kadar uygulanacak yasak süresince, karara uymayıp sokakta görülenler düşman sayılacak. Yasak 28 Şubat'a kadar sürecek.

14:09 İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın kayıplarının açıklanandan çok daha fazla olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Rus kayıplarının ağır ve Kremlin tarafından tahmin edilenden veya kabul edilenden daha büyük olması muhtemel" ifadeleri kullanıldı.

14:00 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasının ardından "Diplomatik ilişkilerin sürdürülmesine özel bir ihtiyaç olmadığını" belirterek, "Birbirimize dürbün ve silah görüşleriyle bakabiliriz. Batı, Rus varlıklarını dondurma tehdidiyle ilerlerse, ülkedeki Batı varlıklarının dondurulma olasılığı doğar" dedi.Medvedev bir yandan Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin dondurulmasını kınarken diğer yandan da bunun Rusya’da idam cezasını geri getirmeye olanak sağladığını belirtti. Medvedev ayrıca Ukrayna’nın işgalinin, Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar süreceğini duyurdu.

13:25 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında 'Bu savaşı durdurmalıyız, barış içinde yaşayabiliriz' dedi ve ekledi; "Düşman saldırılarını başarı ile püskürttük. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol altında. İşgalciler devletimizi bloke etmek ve ve buraya kuklalarını koymak istiyor ancak düşmanın planlarını bozduk. Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurtdışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. Askerlerimiz, sınırda çatışanlar ve vatandaşlarımız lütfen ayakta kalın. Bu savaşı kazanacağız, yaşasın Ukrayna."

Zelenski ayrıca savaşa karşı çıkan Ruslara da teşekkür ederek, "Size yalan söyleyenleri, bize yalan söyleyenleri, tüm dünyaya yalan söyleyenleri durdurun" dedi.

MOSKOVA'NIN İDDİALARINA CEVAP VERMİŞ OLDU

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Volodin, Zelenskiy'in Kiev'den ayrılıp Lviv'e gittiğini, dün Ukrayna başkentinde olmadığını, sosyal ağlarda yayınladığı videoların önceden kaydedildiğini iddia etmişti. Volodin'in bu açıklaması Rus medyası başta olmak üzere uluslararası Haber ajansları tarafından haberleştirildi.

Zelenskiy'nin, Volodin'in bu açıklamasının ardından Kiev'de kameralar karşısına geçmesi de dikkat çekti.

13:17 100 bin Ukraynalının Polonya sınırını geçtiği açıklandı.

13:15 Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesz, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri için 24 Mart’ta Rusya ile Moskova’da oynayacakları maça çıkmayacaklarını açıkladı.

13.10 : İşgalci Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te bir hastane yakınlarına balistik füze attığı bildiriliyor. Donetsk'in Ukrayna kontrolündeki bölümünde yer alan Vuhledar ilçesindeki hastanenin hemen dışına yerel saatle 10.30'da düşen balistik füzenin misket bombaları taşıdığı açıklandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, misket bombalı füze saldırısında dört sivilin hayatını kaybettiğini, altısı sağlık çalışanı 10 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıda hastanenin yanı sıra önündeki araçlar ve bir ambulans da hasar gördü.

Hastanedeki doktorlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden İnsan Hakları İzleme Örgütü, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin kendilerine bildirildiğini açıkladı. Ayrıca yaşamını yitiren sağlık çalışanlardan ikisinin fotoğrafları da İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne gönderildi.

Hastane yakınlarına düşen balistik füzenin Tochka 9M79 olduğu ve 9N123 numaralı savaş başlığı taşıdığı belirtiliyor.

Parça tesirli misket bombaları, yüzlerce küçük bomba geniş bir alana yayıldığı için hedef gözetmeden çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle, kullanılmaya başladıktan yıllar sonra, 2010'da yasaklandı.

Misket bombaları, atıldığında geniş bir alana küçük bombalar saçıyor. Misket bombalarının yüzde 5 ile 20 arasında bir kısmı, fırlatıldığı an patlamıyor. Daha sonra patlamaya hazır olarak düştüğü yerde durduğu için de, sivillere en az mayınlar kadar büyük bir tehdit oluşturuyor.

Uluslararası Af Örgütü, "Misket bombasının kullanımı, hangi şartlar altında olursa olsun uluslararası insan hakları kanunlarına göre yasaktır. Sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanımı da özellikle tehlikelidir çünkü daha fazla can kaybı ve yaralanmaya yol açar" diyor.

12.30 : Başkent Kiev'de siren sesleri duyulurken, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine Rusya'nın asker indirdiği bildiriliyor. Lviv Belediye Başkanı, bölgede görevlendirilmiş 60 Rus askerinin, Ukrayna ordusu ile çıkan çatışmanın ardından geri çekildiğini açıkladı.

12.20 : Fransa lideri Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle savaşın süreceği uyarısını yaptı. Macron "Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" deyip ekledi

"Hazırlıklı olmalıyız. Savaşın yönü Avrupa'ya döndü. Bunu Putin tek taraflı olarak seçti. Trajik bir insani durum yaşanıyor. Direnen Ukrayna halkının yanında direnen bir Avrupa var."

12.05 : Hollanda hükümeti, en kısa sürede Ukrayna'ya 200 adet Stinger uçaksavar füzesi göndereceğini bildirdi.

11.55 : Rusya Uzay Ajansı Roskosmos, Kuru uzay üssünden yapılan fırlatmaları Batılı ülkelerin yaptırımlarına yanıt olarak askıya aldı.

11.30 : Ukrayna, Rusya saldırılarında aralarında üç çocuğun da bulunduğu 198 vatandaşının öldüğünü açıkladı.

11.19 : Letonya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliği personelinin Letonya'ya tahliye edildiğini söyledi. Bakanlık sözcüsü Janis Bekeris, "Bu onların ricasıydı, biz de hemen kabul ettik. Süreçte onlara yardım ediyoruz ve yerleşmelerine yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

11.00 : Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Kiev'de gece boyunca çıkan çatışmalarda düzinelerce kişinin yaralandığını söyledi. Klitschko, yerel saatle sabah 06:00 itibariyla, ikisi çocuk olmak üzere 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Belediye başkanının sadece sivilleri mi kastettiği ise belli değil.

KİEV'DE BU SABAH

10.40 : Ukrayna'nın başkentinde yoğun silah ve patlama sesleri duyulurken, Rus işgalciler ve Ukrayna birlikleri arasında sokak çatışmaları yaşanıyor.





10.00 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş açıklama: Dünya Ukrayna'da 'uzun' bir savaşa hazır olmalı

09.30 Zelenski sabah erken saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüğünü ve Ukrayna'nın ortaklarından gelecek silah ve mühimmatların yolda olduğunu duyurdu. Zelenski 'Anti Savaş koalisyonu çalışıyor' ifadesini kullandı.

09.00 Ukrayna lideri Zelenski, saat 09.00'da Kiev'deki ofisinin önünden video paylaştı. "Hepimiz sahadayız. Vatanımızı savunmaya devam ediyoruz. Adıma açılan sahte hesaplara inanmayın. Silahları bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti:

"Günaydın Ukraynalılara! Bu gece, silah bırakmaya çağırdığımı iddia eden birçok bilgi ortaya çıktı. Bu sahte mesajlara teslim olmayın. Ben buradayım ve silah bırakmayacağız. Ordumuza ve ülkemize inanıyoruz. Ülkemizi koruyacağız! Zafer Ukrayna'nındır"

08.50 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü, 200 asker esir alındı.

08.20 Interfax Haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın güneyindeki Melitopol şehrine girdiğini açıkladı.

Haberde Bakanlığın şu açıklaması yer aldı:

“25 Şubat’ın gece geç saatlerinde, Azovskoye (Ukrayna) yakınlarındaki amfibi çıkarmasının ardından Rus birlikleri, direnişle karşılaşmadan Melitopol'a girdi."

07.45 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den ABD'nin tahliye teklifine jet yanıt: Bana tahliye aracı değil silah lazım.









07.10 Kiev sokaklarında çatışma çıktı

Ukrayna Haber ajansı Interfax’ın aktardığına göre, yetkililer yaptıkları yazılı bir açıklama ile başkent Kiev sokaklarında çatışmaların başladığını duyurdu. Açıklamada, “An itibarıyla şehrin sokaklarında çatışmalar var” denildi.

Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, balkon ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

07.00 Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

06.45 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

06.25 Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa'dan, Rusya'ya sert tepki.

06.00 Ukrayna genelinde internet kesintileri yaşanıyor.

05.45 Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna’nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava harekâtları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi.

05.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür etti.

04.50 Washington Post'da yer alan habere göre, ABD'li yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazırlıklı olduklarını belirtti.

03.40 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 tipi Savaş uçağının Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

03.20 ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK’da Rusya’nın veto kararından sonra “Bu meseleyi, Rusya’nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul’a taşıyacağız ve dünya Rusya’yı sorumlu tutacak” dedi.

03.05 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev'in 10 kilometre güneyindeki Vasylkiv kasabasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Rus ordusunun buraya askerlerini indirmeye çalıştığı bildiriliyor. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, gece yarısı Rusya'ya ait bir helikopter ile Su-25 uçağının S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

02.50 Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniyçuk, Zelenski'nin İsrail Başbakanı Naftali Benenett'ten arabulucuk yapmasını istediğini açıkladı. Korniyçuk, "Cumhurbaşkanımız İsrail'in hem Rusya hem de Ukrayna ile harika ilişkileri olan tek demokratik ülke olduğunu düşünüyor ve bu da görüşmelere olanak sağlamak için kullanılabilir" dedi. Korniçyuk görüşmeler için Minsk yerine Kudüs'ün daha tercih edilebilir olduğunu çünkü Belarus'un Rusya'nın müttefiki olduğunu ve Ukrayna'nın Belarus lideri Lukaşenko'nun meşruiyetine inanmadığını ifade etti.

02.30 Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01.50 BM Güvenlik Konseyinde, Arnavutluk ve ABD'nin getirdiği "Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını, Rusya veto etti.

01.35 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'nın acil finansman talebinde bulunduğunu söyledi. Georgieva, IMF’nin Ukrayna’ya her şekilde destek olmak için yetkililerle yakından çalışacağını söyledi.

01.20 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski akşam saatlerinde yaptığı konuşmada, "Bu gece gündüzden daha da zor geçecek. Birçok şehrimiz saldırı altında: Çernihiv, Kharkiv, Donbas'taki kızlarınız ve erkeklerimiz, güneydeki şehirlerimiz, Kiev'e özel dikkat göstermeliyiz. Başkenti kaybedemeyiz. Bu gece direnmeliyiz. Ukrayna'nın kaderi şu anda belli oluyor" ifadelerini kullandı.

01.15 Bloomberg muhabiri Laura Litvan, Washington Yönetimi'nin Kongre'den Ukrayna krizi için 6.4 milyon Dolar talep ettiğini yazdı.

00.50 Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulayan ülkeler arasına Kanada'da katıldı. Başbakan Justin Trudeau, Ukrayna işgali nedeniyle Putin ve Lavron'un yaptırım listesine alındığını açıkladı. Trudeau, ayrıca Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına da destek verdiğini ifade etti.

00.35 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya ile ateşkesi ve barışı görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Zelenski'nin sözcüsü, "Müzakere etmeyi reddetmedik" açıklaması yaptı.

00.10 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna'nın güney doğusundaki Melitopol şehrine hiçbir dirençle karşılaşmadan girdiğini duyurdu.