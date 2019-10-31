Dünyanın en yaşlı kadını 123 yaşında öldü

Rusya'nın son çarı II. Nicholas'nın tahta çıkmasından 2 ay önce, 1896'da doğan Tanzilya Bisembeyeva hayatını kaybetti.

Rusya'daki devrimi, Stalin dönemini, Sovyet Rusya'nın dağılmasını gören Tanzilya Bisembeyeva bu kadar uzun yaşamasını çok çalışmak ve iyimser olmaya bağlıyordu. Tanzilya Bisembeyeva ayrıca bolca kefir tüketiyormuş.

Tanıyanların anlattığına göre Tanzilya Bisembeyeva ilk defa doktora gittiğinde çoktan 100 yaşındaymış...

3 oğlu ve 10 torunu olan Tanzilya Bisembeyeva'nın 25 torun çocuğu, 2 de torununun torunu bulunuyor.

Rusya devlet kayıtlarına ve Rusya Rekorlar Kitabı'na dünyanın en yaşlı kadını olarak giren Tanzilya Bisembeyeva doğum belgesi olmadığı için Guinness Rekorlar Kitabı’na girememişti.