Rusya'da şimdiye dek para cezası veya zorunlu kamusal hizmet cezası verilen internette iftira suçunu işleyen kişiler artık hapis cezasına çarptırılabilecek. Yasaya göre internette veya kitle iletişim araçlarında kamuya açık şekilde iftira atan kişiler, 2 yıla kadar hapis cezası alabilir. Bu suç için öngörülen diğer cezalar, 1 milyon rubleye kadar para cezası, 240 saate kadar zorunlu kamu hizmeti veya 2 yıla kadar ıslah çalışması olarak belirlendi.

Resmi konumunu kullanarak iftirada bulunanlar, 2 milyon rubleye kadar para cezası, 320 saate kadar zorunlu kamu hizmeti veya 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. İftiranın tecavüzle ilgili olması halinde mahkeme müfterilere 5 milyon rubleye kadar para cezası, 480 saate kadar zorunlu kamu hizmeti veya 5 yıla kadar hapis cezası verebilir.

Sputnik







