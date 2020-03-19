Rusya'da koronavirüs nedeniyle Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiltere'de Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını ile başa çıkmaya yardımcı olmak için 20 bine yakın İngiliz askerinin hazır tutulacağını açıkladı.

Tayland Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 60 yeni vaka tespit edildiğini açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı Kolombiya'da ulusal acil durum ilan edildi. Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da 93 kişide Kovid-19 görüldü.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün gece yarısından itibaren Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar haricindeki tüm ziyaretçilere sınırların kapatılacağını açıkladı.

Meksika'da 41 yaşındaki diyabet hastası bir adamın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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