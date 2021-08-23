Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) basın ofisi Pazartesi günü TASS'a verdiği demeçte, Moskova'nın 193 km güneyinde bulunan Tula kentinde bir Ukrayna vatandaşını, son derece gizli bilgileri ele geçirmekten tutukladığını açıkladı.

Basın ofisinden yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, Tula'da en son silahlar ve onlar için gizli teknik belgeler hakkında devlet sırrı oluşturan verileri toplarken suçüstü yakalanan Ukraynalı'yı yakaladı" dedi.

FSB'nin verilerine göre, 'Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla Rus savunma kuruluşlarından devlet sırlarına erişimi olan personel aranıyordu.'

FSB, "Amacı, Rusları işe almak ve onlardan gelişmiş küçük silahlar hakkında yasal olarak korunan bilgileri elde etmekti" dedi.

FSB basın ofisi, Ukrayna vatandaşı aleyhine Rusya Ceza Kanunu'nun ("Casusluk") 276. maddesi uyarınca ceza davası açıldığını söyledi.

Bu suç 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası içeriyor. FSB, soruşturma tedbirlerinin devam ettiğini söyledi.



