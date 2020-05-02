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Dünya Rusya'da son 24 saatte rekor kırıldı

Rusya'da son 24 saatte rekor kırıldı

Dünya

Rusya'da son 24 saatte rekor kırıldı

Rusya'da son 24 saatte 9 binden fazla kişiye corona virüs teşhisi konuldu. Ülkede toplam vaka sayısı 124 bin 54 kişiye ulaştı

02 Mayıs 2020, Cumartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Rusya’da son bir günde vaka sayısındaki artış endişe yarattı. Ülkede 9 bin 623 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 124 bin 54’e yükseldi. Ayrıca, corona virüs nedeniyle toplam can kaybının 1222’ye ulaştığı aktarıldı.

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov’un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bakan ve yardımcısının tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.


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