Dünya Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Yeni anlaşma yakında imzalanacak!

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Yeni anlaşma yakında imzalanacak!

Dünya

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Yeni anlaşma yakında imzalanacak!

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

 Miheyev, Türkiye'ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında, "S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız" dedi. (Kaynak: Sputnik)

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