Dünya Rusya'dan S-400 açıklaması: Ankara'nın kararı bekleniyor

Rusya'dan S-400 açıklaması: Ankara'nın kararı bekleniyor

Dünya

Rusya'dan S-400 açıklaması: Ankara'nın kararı bekleniyor

Rusya, Türkiye’ye ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı yapılması üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara’nın nihai kararını beklediklerini açıkladı.

02 Haziran 2020, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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Rusya’nın askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS’nin başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı yapılması üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını, şu anda Ankara’nın nihai kararını beklediklerini söyledi.

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