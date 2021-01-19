Rusya'nın geliştirdiği EpiVakKorona aşısı yüzde 100 etkinlik sağladı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sputnik V'nin ardından tescil edilen ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona, virüse karşı yüzde 100 etkinlik gösterdi.
19 Ocak 2021, Salı 15:26 Son Güncelleme:
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Koronavirüste vaka ve ölüm sayılarının yükselişte olduğu ülkeden flaş bir haber geldi. Rusya, Sputnik V'ten sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu “EpiVakKorona” adlı ikinci potansiyel aşının virüse karşı yüzde 100 etkili olduğunu öne sürdü.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarına dair değerlendirmelere yer verildi.
Aşıların etkinliğinin, immünolojik ve önleyici boyutlardan değerlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir.” denildi.
Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı “Sputnik V” 11 Ağustos 2020’de, ikinci aşı “EpiVakKorona” ise 14 Ekim 2020’de tescil edilmişti.
Rusya’da halkın Kovid-19’a karşı aşılanma süreci ise 11 Aralık’ta başlamıştı.