Dünya Rusya'nın geliştirdiği EpiVakKorona aşısı yüzde 100 etkinlik sağladı

Rusya'nın geliştirdiği EpiVakKorona aşısı yüzde 100 etkinlik sağladı

Dünya

Rusya'nın geliştirdiği EpiVakKorona aşısı yüzde 100 etkinlik sağladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sputnik V'nin ardından tescil edilen ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona, virüse karşı yüzde 100 etkinlik gösterdi.

19 Ocak 2021, Salı 15:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüste vaka ve ölüm sayılarının yükselişte olduğu ülkeden flaş bir haber geldi. Rusya, Sputnik V'ten sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu EpiVakKoronaadlı ikinci potansiyel aşının virüse karşı yüzde 100 etkili olduğunu öne sürdü.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarına dair değerlendirmelere yer verildi.

Aşıların etkinliğinin, immünolojik ve önleyici boyutlardan değerlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir.” denildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı “Sputnik V” 11 Ağustos 2020’de, ikinci aşı “EpiVakKorona” ise 14 Ekim 2020’de tescil edilmişti.

Rusya’da halkın Kovid-19’a karşı aşılanma süreci ise 11 Aralık’ta başlamıştı.

İlgili Haberler
Türkiye koronavirüs aşılamasında en hızlı ülke oldu


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hrant’tan 14 sene sonra
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 6.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor