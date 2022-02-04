Birçok Batılı ülkenin boykot ettiği Pekin Kış Olimpiyatları, bugün resmen açılıyor. Açılışa katılmak için Çin'e uçan Rusya lideri Vladimir Putin, mevkidaşı Xi Jinping tarafından ağırlanıyor. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından ortak bir bildiri yayımlandı, uluslararası haber ajansları açıklamaları 'acil' koduyla dünyaya duyurdu. Çin Devlet Başkanı Xi, Pekin ve Moskova yönetimlerinin temel çıkarları savunmada birbirlerini desteklediklerini söyledi. Xi'nin açıkça vurguladığı söz konusu destek, Rusya'nın Batı'dan talep ettiği güvenlik garantilerini içeriyor.

DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Rusya lideri Putin, son aylarda ABD ve NATO ile tırmanan Ukrayna krizinin içerisinde. Putin, Xi ile görüşmesinde Batı ile devam eden kavgasında ilk kez yeni doğal gaz anlaşmasının örtüsünü kaldırdı.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin'e yönelik hidrokarbon sevkiyatı için çok iyi çözümler hazırladıklarını kaydeden Putin, yeni anlaşmayla Rusya'nın doğusundan yılda 10 milyar metreküp doğal gaz gönderileceğini açıkladı.

30 yıllık yeni anlaşmada Çin Rusya'ya euro ile ödeme yapacak ve yeni boru hattı inşa edilecek. Moskova ve Pekin, 2014'te kendi paralarıyla ticaret yapmak için anlaşmaya varmıştı ancak söz konusu anlaşma başarısız oldu.

TAM METİN YAYINLANDI

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayınlanan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

Çin tarafı, Avrupa'da uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantilerinin oluşturulması konusunda Rusya tarafından sunulan teklifleri anlayışla ele alıyor ve destekliyor. Taraflar, ABD tarafından silah kontrolü alanındaki bir dizi önemli uluslararası anlaşmanın feshedilmesinin, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrar üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olduğunu belirtiyor.

Taraflar, ABD'nin küresel füze savunma sistemi geliştirme ve bu sistemin unsurlarını dünyanın çeşitli bölgelerinde konuşlandırma planlarının ilerlemesiyle birlikte, diğer stratejik görevleri yerine getirmek için yüksek hassasiyetli nükleer olmayan silahların potansiyelinin artırılmasından endişe duyduklarını dile getiriyor.

Milliyet







