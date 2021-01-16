Rüya Ersavcı geri döndü: Menajer arıyorum

‘İstemiyorum Baba’dan öncesi de var aslında değil mi?

İlk tanınmam 1986’da ‘Kal Biraz’ şarkısıyla oldu. Çok tuttu. Çıtır bir genç kızdım beni de beğendiler herhalde.

Patlama yaptığınız albümde kimle çalışmıştınız?

Düzenlemelerin hepsi, kayıtlar İngiltere’de yapıldı. Oradan vokalistler rap’çiler kullanıldı. Yeni ve değişik bir şey yapmak istiyordum. 1995’te gelen sonraki albümde de Sezen Aksu, Aysel Gürel, Doğan Canku gibi dev isimlerle çalıştım.

Ama arkası gelmedi. Zirvede bırakayım mı dediniz?

Hayır hamile kaldım! l 1990’da Cahit Ceylan ile evlenmiştiniz. 97’de de kızım oldu. Lila bugün genç bir kız. Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat’ı bitirdi. Aynı fakültede yükseğini okuyor. Kalemi çok kuvvetli. İleride roman da yazacağını düşünüyorum.

Büyüdükten sonra dönebilirdiniz aslında.

Ben manyak bir anne oldum. Suadiye’de oturuyorduk. Bir yıl elimde pusetle Bağdat Caddesi’nde gezdim. Önüme bebeğime uygun ne çıkarsa aldım. O zaman öyle şeyler olsaydı, müthiş bir anne blogger olurdum. Çocuk hangi yaşta hangi oyuncakla oynamalı, ne dinlemeli, nasıl beslenmeli... Baktım ki Türkçe ninni kaydı da yok. 2004’te ilk ninni albümünü ben yaptım sanırım. Konservatuarda ninni üzerine tez vermiştim zaten.

Sonra ara verdiniz...

Zekeriyaköy’e taşındık. Bahçeli evde hayat, perşembeden başlayan mangal partileri, çocuklu ailelerle görüşmeler derken değişik bir ortama girdik. O dönem öyle mutlu oldum. Müziğe ara verdim. Yanlış bir strateji tabii piyasa için.

Nasıl oldu da döndünüz?

2010’da ‘Adı Aşk diye’ bir şarkı çıkardım. Arkasından ‘Rüyalarda’ geldi. 2019’da ‘İki Kelime’, en son da ‘Peri Masalı’. 10 yılda dört single yaptım. Albüm yapma dönemi geçti malum.

Bu kez farklı olarak sahneye de hazırlanıyorsunuz değil mi?

Ben çok özlediğimi fark ettim sahneyi. Bir projeyle çıkayım istedim. Erdal Çelik’i aradım, sahnede bir düet projesi yapalım dedim. O da “Güzel olur” dedi. Provalara başladık. Repertuarım gelişti, ben ısındım. Bana iyi geldi. Hatta Moda Kayıkhane’de 90’lar grubuyla sahneye çıktıklarında ben de katıldım. Çok güzeldi. Sonra pandemi girdi araya.

Kızınızın bu Rüya Ersavcı’dan haberi var mıydı?

Kızım zaten hep müzikle büyüdü. Beni hep şarkıcı olarak gördü. Sahneye çıktığımda yadırgamadı. Beni Kayıkhane’de ilk kez izledikten sonra öyle güzel bir yazı yazdı ki bana. Hâlâ saklıyorum.

Pandemi bitince neler yapacaksınız?

90’lar grubu beni ne zaman çağırsa giderim. Çok keyifli bir sahne çünkü. Erdal ile birkaç prova yapsak hazır olacağız. Rüya Ersavcı sahnesi ise daha genç ve dinamik olacak. Rap’çiler, eski ve yeni şarkılarla renkli bir konsept var kafamda.

Müzik piyasası çok değişti. Zorlanıyor musunuz?

Tam yarama bastın. Ben piyasadan çok uzak kalmışım. Benim derhal bu işi bilen bir menajere ihtiyacım var. Deli gibi bir arayış içindeyim. Buradan duyurayım: Menajer arıyorum!

Yeni şarkı var mı çalıştığınız?

‘İstemiyorum Baba’ dedim ya o yaşlarda. O an babama isyan ettim. Şu an Türkiye’de kadına şiddet var. Cinayet var. Onları dile getirip yine ‘İstemiyorum’ diyeceğim bir şarkı düşünüyorum. Bir de ‘Yaşlanıyoruz’ diye bir parça var.

Ama siz yaşlanmıyorsunuz ki! İsteğiniz üzere yaşınızı yazmıyorum. Kimse de Google’a bakmasın! Hâlâ çok güzelsiniz. Bunu neye borçlusunuz?

Spor yapıyorum. İyi besleniyorum. Her gün yürüyorum. Arada pilates yapıyorum. İçkim, sigaram yok. Güzel uyurum. Bir de doğal kalayım diye yüzümle oynatmıyorum. 7-8 ayda bir botoks yaptırıyorum. Karın bölgemde eritemediğim yağlarıma da soğuk lipofiz yaptırdım.