Rüzgar Çetin ile Mina Nur Çebi ayrıldı

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un, "Gecelere Geri Döndü' başlıklı yazısı şöyle:

"Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin ile Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi, 4.5 yıldır flört ediyordu.

Ocak 2015'te otomobiliyle bir polis aracına çarpan ve polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına neden olan Çetin, 8 ay cezaevinde kalmıştı.

AİLELERİ YÜZÜNDEN BİTMİŞ

Cezaevi sürecinde dahi birlikte olan ve mutlulukları dillerden düşmeyen çiftin ayrıldığını duydum. 4.5 yıllık büyük aşkın bitmesine aileleri neden olmuş.

Ailelerinin anlaşamaması yüzünden ilişkilerini bitiren çiftten, ayrılığa en çok üzülen taraf galiba Rüzgar Çetin olmuş.

Tahliye olduktan sonra ortalarda görünmeyen, gece hayatından çekilen Çetin, ayrılık acısından kurtulmak için İstanbul gecelerine dönmüş.

Bakalım Rüzgar Çetin, eski renkli hayatına dönerek teselli bulabilecek mi..."