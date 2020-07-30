Bayram tatlısı önerisi: Rüzgar gülü tatlısı tarifi

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Rüzgar gülü tatlısı tarifi

Rüzgar gülü tatlısı malzemeleri

Hamur için;

1 yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Un

Şerbet için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Rüzgar gülü tatlısı yapılışı

Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip karıştırın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için gerekli malzemeleri iyice yoğurun ve dinlendirin. Hamuru merdaneyle çok ince olmayacak şekilde açın. Çay bardağının ağız kısmıyla hamurdan yuvarlaklar kesin. Beş daireyi diğerinin yarısına gelecek şekilde üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın. Tam ortasından kesip yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Tatlıları şerbetin içine aktarın ve şerbetini çekince süzüp servis yapın.



