Yemek Bayram tatlısı önerisi: Rüzgar gülü tatlısı tarifi

Bayram tatlısı önerisi: Rüzgar gülü tatlısı tarifi

Yemek

Bayram tatlısı önerisi: Rüzgar gülü tatlısı tarifi

Görüntüsüyle gözlerinizi bayram ettirecek rüzgar gülü tatlısı tarifi, en çok sevilen tatlı tarifleri arasında yerini alıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için rüzgar gülü tatlısı tarifi arıyor ya da rüzgar gülü tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Rüzgar gülü tatlısı tarifi için "Rüzgar gülü tatlısı tarifi, rüzgar gülü tatlısı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

30 Temmuz 2020, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Tadına doyum olmayan rüzgar gülü tatlısı tarifi, oldukça sevilen ve çok eskilerden beri bilinen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için rüzgar gülü tatlısı tarifi arıyor ya da rüzgar gülü tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Rüzgar gülü tatlısı tarifi için "Rüzgar gülü tatlısı tarifi, rüzgar gülü tatlısı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Rüzgar gülü tatlısı tarifi

Rüzgar gülü tatlısı malzemeleri

Hamur için;

  • 1 yumurta
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı irmik
  • Yarım su bardağı ayçiçek yağı
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Un

Şerbet için;

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Rüzgar gülü tatlısı yapılışı

Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip karıştırın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için gerekli malzemeleri iyice yoğurun ve dinlendirin. Hamuru merdaneyle çok ince olmayacak şekilde açın. Çay bardağının ağız kısmıyla hamurdan yuvarlaklar kesin. Beş daireyi diğerinin yarısına gelecek şekilde üst üste yerleştirip rulo şeklinde sarın. Tam ortasından kesip yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Tatlıları şerbetin içine aktarın ve şerbetini çekince süzüp servis yapın.

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