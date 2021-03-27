Rüzgarın kızı anemon çiçeği

Anemon çiçekleri açmaya başladı. Fransızca ‘dağ lalesi’ demek olan anemon çiçeği, Yunancada şeklinin etkisiyle ‘rüzgarın kızı’ diye anılıyor. Bu zarif çiçekler; kırmızı, mor, mavi, pembe, beyaz gibi farklı renklerde açabiliyor. Soğanla ve yumrularla yetiştirilen bu çiçeklerin bakımı kolay. Sıcak iklimi ve hafif gölgeli alanları seviyorlar. Tohumdan yetiştirmek isteyenler bu ay ekim yapabilir.

KELEBEKLERİN AŞKI

Anemonlar kırlarda doğal olarak açıyor. Kelebekler için çekici olan bu çiçeklere bahçenizde yer vermek iyi fikir olabilir. Anemonlar ilaç ve yağ sanayisinde, cilt rahatsızlıkları için banyo suyuna eklenerek kullanılabiliyor. Ama unutulmaması gereken bitkinin zehirli olduğu.

YAĞMUR HASADINI KENDİNİZ YAPIN

Son zamanlarda en büyük sorunlardan biri su kaynaklarının azalması. Bu sorunun üstesinden gelmenin yollarından biri de yağmur hasadı. Uygun bir eviniz ve bahçeniz varsa bunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Plastik, pişmiş toprak, taş veya ahşap görünümlü uygun bir su tankı alıp yağmur suyu yönlendirici borularıyla birleştirebilirsiniz. ORGANİK SU Yağmur sularının doldurduğu kabın altındaki musluktan suyu alıp bahçe sulamasında kullanabilirsiniz. Yağmur suyu organiktir ve insan tüketimi için rafine edilmediği için pH değeri çoğu bitkinin sulanması için musluk suyundan daha uygundur. Su biriktirme tankını temiz tutmak önemli.

KİMYASAL KULLANMAYIN

Çöplerin ve hayvanların suya girmesini önlemek için tankın kapağını kapalı tutmalısınız. Hortumla yıkayarak dışını temiz tutmak da gerekir. Yılda bir kez su tankının boşaltılması ve temizlenmesi önemlidir. Bunu yaparken kimyasal temizleyiciler kullanmamak şart.