Suriye, Libya, Karabağ ve Donbas'ta Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) karşısında çaresiz kalan Ruslar, Bayraktar TB2'ye karşı eski kozlarını yeniden kullanmaya karar vermiş gibi duruyor.

Son olarak beşinci nesil savaş uçağı Checkmate Su-75'in tanıtım videosunda Bayraktar Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) hedefe koyan Rus ordusu, Sovyetler Birliği döneminde rafa kaldırılan füzeyi yeniden sahaya sürmeye hazırlanıyor.

S-550 füze savunma sistemi, ilk kez Kasım ayı içerisinde Soçi'de Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ordu komutanlarıyla bir araya gelen Putin tarafından dillendirildi. Rus medyasından Ria Novosti, bugün yayınladığı bir haberde S-550 sisteminin SİHA'lar ve hipersonik füzeleri vurabileceğini yazdı.

Rus medyası, 2025'e kadar yeniden üretilmesi planlanan S-550'yi dünyanın kıtalararası balistik füzeleri etkili biçimde imha edebilen ilk mobil özel füze ve uzay savunma sistemi olarak tanıtıyor.

Haberlere göre, yeni hava savunma sistemi halihazırda kullanılan S-500'ün bir versiyonu olacak. Sistem ayrıca, uzun menzilli çok fonksiyonlu radarı da içerecek.

İlk kez 1981'de geliştirilmeye başlanan S-550, Sovyetler Birliği ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla sonlandırılmıştı.