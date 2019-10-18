Saadet Işıl Aksoy’un bebek sevinci

Üç yıl önce Pamir Kıraner’le sessiz sedasız evlenen Saadet Işıl Aksoy’un, dört aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Hamilelik sürecini Los Angeles'da geçirecek

Haberi sadece ailesi ve yakın arkadaşlarına söyleyen oyuncunun, doğumu ise Amerika’da yapacağı öğrenildi. Bir ayağı okyanus ötesinde olan Saadet Işıl Aksoy, hamilelik sürecini de Los Angeles’ta geçirecek.

Çift, İstanbul’daki evlerini kapatarak, bir ay sonra Amerika’ya gidecek. Yurt içi ve dışından gelen dizi senaryolarını geri çeviren oyuncu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra, belli bir süre sadece sinema projelerini değerlendirecek.

*İkili, iki yıl önce bir alışveriş merkezinde çocuk düşünmediklerini açıklamıştı.





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