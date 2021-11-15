Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı koronavirüsten öldü
Saadet Partisi Tokat Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han koronavirüsten hayatını kaybetti. Han’ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı belirtildi.
15 Kasım 2021, Pazartesi 14:22 Son Güncelleme:
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Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han (58) hayatını kaybetti. Han’ın koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirtildi.
Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak görev yapan Abdullah Han, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Abdullah Han bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Han’ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı belirtildi. İlçe Başkanının yarın Erbaa’da toprağa verileceği öğrenildi.
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