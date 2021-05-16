Türkiye Saatlerce işkence ettiler: Yüzüne kezzap dökmeden polise teslim etmeyin!

Saatlerce işkence ettiler: Yüzüne kezzap dökmeden polise teslim etmeyin!

Türkiye

Saatlerce işkence ettiler: Yüzüne kezzap dökmeden polise teslim etmeyin!

İstanbul Sultanbeyli’de kaçırılarak eşi ve ağabeyi tarafından saatlerce işkenceye uğrayan 25 yaşındaki Ceylan Yıldırım, 'İçlerinden biri, ‘Yüzüne kezzap dökmeden polise teslim etmeyin’ dedi. Bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum' diye konuştu.

16 Mayıs 2021, Pazar 09:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da eşi Ceylan Yıldırım’ı kaçırarak götürdükleri yerde işkence eden Ersin Yıldırım, 3 kardeşi ve amcasının yargılandığı davada savcı, sanıklar hakkında 20 yıl 7.5 aya kadar hapis cezası talep etti.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre, İstanbul Sultanbeyli’de iki çocuk annesi Ceylan Yıldırım (25), siyah bir minibüsle kaçırılarak götürüldüğü ormanlık alanda ve Kavacık’taki bir evde işkence görmüştü.

"YÜZÜNE KEZZAP DÖKMEDEN POLİSE TESLİM ETMEYİN"

Olayın failleri Ceylan Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi Ersin Yıldırım (33) ile kardeşleri Ali Yıldırım (22), Dilek Yıldırım (27) ve Burhan Yıldırım ile amcaları Sait Yıldırım (64) gözaltına alınmıştı. Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım tutuklanırken, kardeşleri adli kontrolle serbest kaldı. Ceylan Yıldırım, ifadesinde, “Eşim ve ağabeyi beni döverek işkence etti. İçlerinden biri, ‘Yüzüne kezzap dökmeden polise teslim etmeyin’ dedi. Bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

"EŞİMLE ARAMDA SORUN YOKTUR" 

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ersin Yıldırım, Sait Yıldırım, Ali Yıldırım, Dilek Yıldırım ve Burhan Yıldırım’ın, ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 6 yıl 3 aydan 20 yıl 7.5 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Tutuklu sanık Ersin Yıldırım, “Eşimle aramda şu an sorun yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim” dedi. Dava ertelendi.

İlgili Haberler
Korkunç olayın ardından 30 kilo zayıfladı! Mahkemeden isyan ettiren karar




Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şimdi de bu
Rauf Tamer
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Hakan Çelik
Her rokete karşı 40 bin dolar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İbrahim Kalın, İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı