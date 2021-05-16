İstanbul'da eşi Ceylan Yıldırım’ı kaçırarak götürdükleri yerde işkence eden Ersin Yıldırım, 3 kardeşi ve amcasının yargılandığı davada savcı, sanıklar hakkında 20 yıl 7.5 aya kadar hapis cezası talep etti.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre, İstanbul Sultanbeyli’de iki çocuk annesi Ceylan Yıldırım (25), siyah bir minibüsle kaçırılarak götürüldüğü ormanlık alanda ve Kavacık’taki bir evde işkence görmüştü.

"YÜZÜNE KEZZAP DÖKMEDEN POLİSE TESLİM ETMEYİN"

Olayın failleri Ceylan Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi Ersin Yıldırım (33) ile kardeşleri Ali Yıldırım (22), Dilek Yıldırım (27) ve Burhan Yıldırım ile amcaları Sait Yıldırım (64) gözaltına alınmıştı. Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım tutuklanırken, kardeşleri adli kontrolle serbest kaldı. Ceylan Yıldırım, ifadesinde, “Eşim ve ağabeyi beni döverek işkence etti. İçlerinden biri, ‘Yüzüne kezzap dökmeden polise teslim etmeyin’ dedi. Bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

"EŞİMLE ARAMDA SORUN YOKTUR"

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ersin Yıldırım, Sait Yıldırım, Ali Yıldırım, Dilek Yıldırım ve Burhan Yıldırım’ın, ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 6 yıl 3 aydan 20 yıl 7.5 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Tutuklu sanık Ersin Yıldırım, “Eşimle aramda şu an sorun yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim” dedi. Dava ertelendi.

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