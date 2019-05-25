Saatlerce otomobilden inmeyince gerçek ortaya çıktı

Kalacak yeri olmadığı için otomobilinde uyuduğu öğrenilen 49 yaşındaki Yavuz Gürsoy dün akşam İstanbul Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Mahallesi'nde sokağa park ettiği aracına geldi. Gürsoy uyumak için otomobiline oturdu. Bugün öğle saatlerinde mahalle sakinleri aracıdan inmeyen ve hareketsiz şekilde otomobilinde duran adamın durumundan şüphelendi. Aracın kapısının kilitli olması nedeniyle durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

CAMI KIRIP KAPIYI AÇTILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin camını kırarak kapıyı açtı. Gürsoy dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yavuz Gürsoy’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gürsoy’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)



