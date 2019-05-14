Saba Tümer: Aşkta hep ben seçerim, seçilmem

İşte Saba Tümer'in açıklamaları;

■ Bekarlık nereye kadar?

Geçenlerde yeni bir karar aldım. Karşıma öyle bir adam çıkmalı ki, “Ahh yalnızlık daha güzelmiş” deyip bekarlık günlerimi özlemeyeyim. Bulduğum takdirde seve seve kabul edeceğim. Çünkü ben de evlenmeyi istiyorum. İnsana bir hayat arkadaşı gerekiyor. Ama içime doğuyor. Bu yaz aşk kapımı çalacak. Yaklaştığını hissediyorum. Az kaldı.

'TEKLİF GELİYOR'

■ Hiç evlilik teklifi aldınız mı?

Hem sosyal hayatta hem de sosyal medyada çok şükür ki teklifler geliyor. Ama en son gelen teklifi düşünmeden reddettim.

■Şöhretli biri miydi? Neden kabul etmediniz?

Yok tanımazsınız, eski bir arkadaştı. Ayrıldıktan sonra gelip ‘Benimle evlenir misin?’ dedi. Kabul etmedim. Sonradan aklı başına gelmiş, geç kaldı. O zaman da ben olaydan çoktan gitmiştim. Hayırlısı böyleymiş.

'PARANIN ÖNEMİ YOK'

■ Bir erkekte aradığınız özellikler neler? Yaş farkı ve zenginlik önemli mi?

Yaş farkına hiç takılmam. Çok fazla paranın da bir önemi yok. Servetle ilgilenmem. Birlikte kahkaha atacağım, tenimin uyuşacağı biri olmalı. Fiziksel takıntılarım yoktur.

■Sizi etkilemek kolay mı?

Bugüne kadar seçen taraf hep ben oldum. Hiç seçilmedim.