Magazin Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım

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Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım

Sunucu Saba Tümer, yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı.

09 Şubat 2020, Pazar 12:57 Son Güncelleme:
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Kahkahalarıyla tanınan Saba Tümer, Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha'ya tatile gitti. Seyahat dönüşünde, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrenen Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Saba Tümer, o anları anlattığı videoda şu sözleri söyledi:

"Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana"

'Bu bizim ikinci karşılaşmamız'

Eski futbolcu David Bechkam'la Maldivler'de de benzer bir tesadüf yaşadığını anlatan Tümer, "Bu bizim ikinci karşılaşmamız. Daha önce Maldivler'e gittiğimde David otelden çıkmış ben girmişim. Hatta aynı odada kalmışız" diye konuştu.

'Adam evli'

Üçüncü karşılaşmalarında David'i yakalayacağını söyleyen sunucu, "Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yakalar diyeceğim ama onu da diyemiyorun çünkü adam evli, o yüzden ona buradan 'Ama evlisin' şarkısını gönderiyorum" sözleriyle kahkahalara boğuldu.


https://www.instagram.com/p/B8Qu2kVnIY2/


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