Saba Tümer: Yemek yapan erkek seksi oluyor

Geçen aylarda '21 Günde Mutluluk' adlı bir kitap çıkaran Saba Tümer, Emre Buga'nın sunduğu 'Bekar Mutfağı' adlı yemek programına konuk oldu.

Program boyunca rahat tavırlarıyla dikkat çeken Saba Tümer, yapılan yemekleri beğenirken, ''Şöyle bir seni seyrettim. Yemek yapan erkek seksi oluyor. Devam et yapmaya'' şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu sözler üzerine utanan program sunucusu, "Ben buna bir şey diyemem" karşılığını verdi.