Sabah kahvesinden vazgeçememenizin nedeni genleriniz olabilir

Güne sert bir kahve olmadan başlayamıyorsanız, suçlayacağınız ilk şey genleriniz olabilir. Japonya'da yapılan bir çalışma, DNA'mızdaki varyasyonların en sevdiğimiz içecekleri ve yiyecekleri belirlediğini ortaya çıkardı. Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları 160 bin insanın günlük yeme rutinini inceledi. Daha sonra katılımcıların gen dizilimlerine bakan araştırmacılar, insanların yeme ve içme alışkanlıklarını etkileyen DNA dizilimleri keşfetti. Toplamda 10 farklı DNA dizilimi bulan uzmanlar, bunlardan birinin daha fazla alkol tüketilmesini sağladığını, diğerinin ise daha çok yeşil çay, kahve, süt ve daha az alkol tüketilmesini sağladığını ortaya çıkardı.

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan makalede yer alan bulgular, balık, sebze, soya peyniri ve soya fasulyesi yiyen kişilerin et benzeri gıdalara karşı daha duyarlı hale geldikleri bir DNA varyasyonu olduğunu belirtti.





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.