Sabah kahvesinden vazgeçememenizin nedeni genleriniz olabilir
Favori içeceklerimiz ve yiyeceklerimizin DNA dizilimiyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Japonya'daki araştırmacılar insanların yiyecek ve içecek tercihlerini etkileyebilecek on varyasyon buldu. Araştırmacılar, insanları alkole daha yatkın hale getiren ve daha fazla kahve, yeşil çay ve süt içmeyi sağlayan 2 gen keşfettiler.
11 Mart 2020, Çarşamba 16:08 Son Güncelleme:
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Güne sert bir kahve olmadan başlayamıyorsanız, suçlayacağınız ilk şey genleriniz olabilir. Japonya'da yapılan bir çalışma, DNA'mızdaki varyasyonların en sevdiğimiz içecekleri ve yiyecekleri belirlediğini ortaya çıkardı. Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları 160 bin insanın günlük yeme rutinini inceledi. Daha sonra katılımcıların gen dizilimlerine bakan araştırmacılar, insanların yeme ve içme alışkanlıklarını etkileyen DNA dizilimleri keşfetti. Toplamda 10 farklı DNA dizilimi bulan uzmanlar, bunlardan birinin daha fazla alkol tüketilmesini sağladığını, diğerinin ise daha çok yeşil çay, kahve, süt ve daha az alkol tüketilmesini sağladığını ortaya çıkardı.
Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan makalede yer alan bulgular, balık, sebze, soya peyniri ve soya fasulyesi yiyen kişilerin et benzeri gıdalara karşı daha duyarlı hale geldikleri bir DNA varyasyonu olduğunu belirtti.