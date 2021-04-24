Dünya Sabaha karşı patlama oldu, uyarı seviyesi 3. seviyede tutuluyor

Sabaha karşı patlama oldu, uyarı seviyesi 3. seviyede tutuluyor

Dünya

Sabaha karşı patlama oldu, uyarı seviyesi 3. seviyede tutuluyor

Japonya’nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletine bağlı Osumi Yarımadası’ndaki Sakurajima Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 22:12 Son Güncelleme:
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre yerel saatle sabaha karşı 01.09’da meydana gelen patlamanın ardından kraterden çıkan volkanik akıntı yaklaşık 2 kilometre yayıldı. JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren, 3. seviyede tutulduğunu bildirdi. Kyodo ajansının yerel otoritelere dayandırdığı habere göre, yanardağın çevresinde yer alan yerleşim bölgeleri Tarumizu ile Kagoşima’da ölen ya da yaralanan olmadı. Sakurajima, Japonya’nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016’dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

AA

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