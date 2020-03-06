Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında, tutuklanan pilotla ilgili gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında, tutuklanan pilotla ilgili gelişme

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında, tutuklanan pilotla ilgili gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

06 Mart 2020, Cuma 11:06 Son Güncelleme:
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, geçtiğimiz günlerde müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etmişti.

Sağlık gerekçesiyle tahliye istedi

Arslan'ın avukatı, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulmak üzere tutukluluk kararı veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede, olayda yaralanan müvekkilinin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi. 

Talebi reddedildi

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin delil karartma ve kaçma şüphesi bulunduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinin reddine karar verdi. 

Uçak kazasındaki pilotun ifadesi yarım kaldı


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