Türkiye Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar azalıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar azalıyor

Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar azalıyor

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 oranında azaltılması kararı alındı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 15:48 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) yaptığı toplantının ardından yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı alındığı belirtilmişti. 5 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın (23 Ocak) gerçekleştirilecek uçuşlarda da yüzde 15 oranında uçuş azaltımına gidilmesi kararı alındı.

“YÜZDE 15 ORANINDA AZALTMA YAPILACAKTIR”

Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 23.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

İHA


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