Sabiha Gökçen'de uçuşlar tekrar başladı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkarak parçalanmasının ardından uçuşlara kapatılan alan bugün saat 04:00'da uçuşlara tekrar açıldı.
06 Şubat 2020, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkarak parçalanmasının ardından alan uçuşlara kapatılmıştı. Kazanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara tekrar açıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı. Uçuşlarını bekleyen yolcular bilet işlemlerini tamamlamak için check-in işlemlerine başlayarak bagajlarını teslim etmeye başladı.
#Olayıngeçmişi
İzmir İstanbul seferini yapan yolcu uçağı dün akşam saatlerinde iniş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 parçaya ayrıldı.
İçinde 177 yolcu bulunan uçakta yaralı olarak çıkartılarak çevre hastanelere kaldırıldı.
Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.