Agavaceae familyasından gelen sabır çiçeğinin anavatanı Orta Amerika. Sabır otu veya sabır çiçeği olarak bilinen bu bitkinin bir diğer adı da Agave bitkisidir. Peki, sabır çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Sabır çiçeği özellikleri nelerdir? Sabır çiçeği hikayesi nedir? Sabır çiçeği hakkında bilinenler...

SABIR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Sukulent türü olduğu için susuzluğa uzun süre dayanabilmektedir. Kayalık, kurak alanlarda yaşayabilmektedir.

Sulaması yazın sıcaklık nedeniyle daha sık kışları ise daha seyrek periyotta yapılır. Kışın fazla su verilmesi köklerine zarar verir.

Sabır çiçeği ortalama 60 ila 100 sene arasında değişen ömrü boyunca yalnızca bir kere çiçek açmaktadır. Bu nedenle birçok yetiştirici ne yazık ki çiçek açtığına şahit olamaz. Bu özelliğinden dolayı yüzyıl bitkisi olarak da bilinir. Ömrü boyunca bir defa çiçek verir ve yine bir defa meyvesini verir. Ne yazık ki sonrasında da ölür.

Çiçeklerini yaz sonuna doğru açar. Sarı, beyaz ve yeşil renkte çiçekler açar. Çiçek şekli çana benzer. Meyveleri de kahverengidir. Meyve şekli yumurtayı andırır. Meyve içerisinde siyah yassı tohumlar mevcuttur.

SABIR ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sabır çiçeği, agavaceae familyasından gelmektedir. Anavatanı Orta Amerika olan, Meksika’da çöllerde doğal olarak yetişen bir kaktüs türüdür. Sabır çiçeği Unesco tarafından dünya mirası listesine girmiş ve koruma altına alınmıştır ve 300 kadar türe sahiptir.

Türkçe ’de sabır otu ya da sabır çiçeği olarak bilinmektedir. Ülkemizde de Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmektedir. Sabırgiller familyasının en bilinen bir diğer üyesi de yucca bitkisidir.

Sabır çiçeği kısa gövdeli bir bitkidir. Yapraklarının üstü mumsu dokudadır. Yaprak kenarları dişli görünüme sahiptir. Yine yaprakları sivri uçludur ve uç kısmı diken gibidir. Yaprakları etlidir. Sadece bir defa çiçek açtığı için etli yaprakları içerisinde besin biriktirir. Ve tüm enerjisini bu çiçek için kullanır.

SABIR ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



