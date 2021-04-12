Sabır Duası Nedir, Nasıl Yapılır?

Yüce Allah'a ellerini açan Müslüman sabır ve sükunet dilerken "sabır duası" olarak bilinen duayı okur. Müminin imdadına yetişen ve kalbine ferahlık, sükunet ve sabır veren bu duanın adına sabır duası denilmektedir.

Allah-u Teala birçok kez sabır ve sabırlı olmak konusunda kullarını uyarmaktadır. Bakara Suresinin 2, 153. ve 155. Ayetlerde sabır konusu anlatılmaktadır. "Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara Suresi)

Sabırlı olmak, sabrı muhafaza etmek Peygamber tarafından da önemle tavsiye edilmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:" Öfke şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Bilindiği gibi ateş su ile söndürülür. Sizden biriniz öfkelendiğinde hemen abdest alsın."

Sabır ve sükunet için değişik dualar vardır. Bu dualar yapılırken şöyle bir yol izlenmesi gerekmektedir:

Mümin kişi önce abdest almalıdır.

Abdestli kişi besmele ile başlayarak Fatiha Suresini okumalıdır.

Şükür ve hamd ederek zikir çekmelidir.

Zikirden sonra aşağıda bir kısmı yer alan sabır dualarından birisini 7, 21, 99 kez okumalıdır.

Tesirli bir sabır duasının Arapça okunuşu şöyledir: " Bismillahirrahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semil alimi mineş şeytanir racim." Bu duanın Türkçe anlamı şöyledir:" Allah'ım günahımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahi'den kovulmuş şeytandan, bilen ve duyan Allah'a sığınıyorum."

Başka bir sabır duası da şudur:" Rabbena efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafirin." Türkçe anlamı ise şöyledir:" Ey Rabbimiz. Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et."

Bir diğer güzel sabır duasının Arapça okunuşu şöyledir:" Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kdaike ve barik li firma kuddire li, hatta la uhibbe ta'cile ma ahhartehu ve te'hira ma acceltehu." Bu duanın Türkçe Amlamı ise şudur: " Allah'ım sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ettim. Allahım kararına beni razı kıl, kaderimde bulunanı ihsan et, tehir ettiğinin acele olanını acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan koru, teslimime sen yardımcı ol."

Ramazan' da Sabır Duasının Fazileti Ve Faydaları

Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tanımlanır. Gerçekten de manevi değeri fazla, rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan ayında Müminlerin ibadetleri de artmaktadır. Allah-u Teala'nın rahmet ve mağfiretine sığınan Müslümanlar sabır için de bol bol dua ve zikir ederler. Ramazan ayında sabır dualarının yarar ve faydaları aşağıda sıralanmıştır:

Sabır dua ve zikirleri dara ve zora düşen Müslümanların en büyük yardımcılarından birisi olarak görülmektedir.

Kişinin öfke, nefret veya kızgınlık gibi duygulara yenilmemek için büyük bir yardımcı olan sabır duasını ihmal etmemelidir. Bu yolla müminin gönlüne ferahlık gelecektir.

Ya Sabur Celle Celalühu zikrine devam eden kişi şiddet ve zorluk görmez.

Sabır dualarına devam eden Müminler müşkilat ve zorluk anında Allah'a sabır ve sebat ederler.

Sabır duası ve zikrine devam eden kimseler teşebbüs ettikleri işi tamamlamadan bırakmazlar. Söz konusu işten acizlik getirmezler.

Sabır dua ve zikrine devam eden Müminler her işin sonunu getirirler, işin sonuna kadar sabırlı olur ve başladığı işi bitirirler.

Sıkıntıya düşen ya da borçlanan kimse bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" duasını okursa, Allah-u Teala işini kolaylaştırır.

Her gün sabah ve akşam 7 defa "Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim" duasını okuyan kimse dünya ve ahiret sıkıntısından Allah'ın izniyle kurtulur.