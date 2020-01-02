Saçınızın döküldüğünü nasıl anlarsınız?

Saç dökülmesi tespiti için elinizi bir tarak gibi saçlarınızın arasına alın ve hafif - orta güçle çekin (pull test ) . Elinizde 5 veya daha fazla kıl görmeniz halinde uzmanına danışma vaktiniz gelmiş demektir.

Saç mezoterapisi nedir?

Saç mezoterapisi, FDA (Amerika Sağlık Örgütü) tarafından onaylanmış, başarılı ve etkili bir tıbbi uygulamadır. Saçlarının döküldüğünü fark eden herkes bu uygulama ile saçlarını besleyerek, hem dökülmeyi durdurabilir hem de daha sağlıklı saçlara sahip olabilirler.

Saç mezoterapisi uygulamasında ince uçlu iğneler ile saç derisine minimal dozajlarda mikroenjeksiyon yapılmaktadır.

Uygulamada saç kökünün gerek duyduğu düzenleyicileri, mineralleri ve vitaminleri içeren mezoterapik ajanlar dokuya verilir. İşlem lokal olarak uygulanmaktadır.

Mezzoterapi uygulaması ağrı yapar mı?

Mezoterapi iğneleri tıp alanında kullanılan en ince iğnelerdir. Ağrı minimaldir.

Mezoteraapi uygulamasının etkisi ne zaman başlar?

Mezoterapide amaç hızlı etki, minimum seans ve minimum ilaç dozudur. 3. seanstan itibaren hastalar farkı hissetmektedir.

Mezoterapi sonrası günlük hayata dönüş

Çok hassas ciltlerde saçlı deride 24 saat süren küçük kızarıklıklar oluşabilmektedir. Uygula sonrası neredeyse hiçbir kısıtlama yoktur.

(PRP) PLATELET RİCH PLASMA

PRP, trombositten zengin plazma anlamına gelmektedir. Bu yöntemde ilaç hastanın kendi kan hücrelerinden hazırlanmaktadır.

PRP Uygulaması her insanın kanında bulunan, normal sınırlarını 150-450 bin kabul ettiğimiz trombositlerin 3-4 kat zenginleştirilerek elde edilen serumun rahatsızlık hissedilen alana tekrar enjekte edilmesi işlemidir. Günümüzde saç dökülmesi tedavisinde kullanılan popüler uygulamalardandır.

İlk yapılması gereken saç dökülmesinin nedeninin tespiti ve o nedenin tedavisidir.Ortada hiçbir saçlık sorunu olmadan oluşan kalıtsal saç dökülmeleriyle de karşı karçıya kalmaktayız. Saçlarımı kaybediyorum endişesine hiç kapılmayın. İlk önce mevcut sağlık sorunun tedavisi ardından 1 aylık aralarla ortalama 15 dk süren 4 er seanslık prp ve mezoterapi kombine tedavileri ile saç dökülmesini sonlandırabilir daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.



