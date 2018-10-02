Saçlarınızı doğal şampuanlarla yıkayın

Ürünlerinde doğallık ve inovatifliği buluşturan Herbal Essences, Londra’da bulunan ve dünyanın en zengin botanik koleksiyonlarının yer aldığı The Royal Botanic Gardens, Kew tarafından içeriği ilk kez onaylanan marka olma özelliği taşıyor. Bu çerçevede Kew, Herbal Essences’in gönülden bağlı olduğu doğallığı, bilimsel araştırmalarıyla destekliyor.

Kew bilim adamları, Herbal Essences bio: renew serisinin içerisinde bulunan doğal özlerin saçın sağlığını tehlikeye atan çevresel faktörlerle savaşmasına yardımcı olduğunu onaylıyor. Aynı zamanda bu iş birliği sayesinde bundan sonraki süreçte de Herbal Essences bio: renew ürünlerinde inovatif ve sürdürülebilir doğal bileşenleri yer almaya devam edecek.

Şampuanın çeşitleri ise şöyle:

Fas Argan Yağı serisi, canlı turunçgil, egzotik baharat ve kalıcı kremalı vanilya aroması ile saçların onarımına yardımcı oluyor. Ayrıca saçların gördüğü zararı azaltıp daha ipeksi bir görünüm sağlıyor.

Hindistan Cevizi Sütü serisi ipeksi ve yumuşak saçlar için derinlemesine temizlik ve nemlendirme sağlıyor. Saçı güçlendirerek kırık uçlardan ve yıpranmalardan koruyor.

Altın Moringa Yağı serisi, canlı portakal, beyaz çiçek buketi ve hindistan cevizi suyunun eşsiz kokularına sahip. Saçları arındırırken yıpranmış bölgelerinin onarımına yardımcı olarak saçların daha yumuşak olmasını sağlıyor.

Çarkıfelek Çiçeği ve Pirinç Sütü serisi, gözle görülür derecede daha sağlıklı saçlar için saçları derinlemesine besliyor ve kırılmalara karşı güçlendiriyor. Saçlar canlı turunçgil, çarkıfelek meyvesi ve kremalı portakal çiçeği kokuları ile ferahlıyor.

Beyaz Çilek ve Tatlı Nane serisi, taze canlı çilek, taze ve tatlı nane ve narin yasemin sayesinde saçlara yumuşaklık ve temizlik sağlıyor. Saçın doğal yapısını yenilerken derinlemesine arındırıyor.

Önerilen satış fiyatı: 44,90 TL



