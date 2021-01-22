Saçta kepek neden olur? Kepek nasıl geçer, kepeğe ne iyi gelir?

Saçta kepek neden olur?

Kepek; kafa derisinde beyaz döküntüler, pullanma ve iltihaplara neden olan bir durumdur. Cildin yenilenmesi ile yeni hücrelerin oluşmasına sebep olurken, ölü hücrelerin seviyesi oldukça fazlalaşır. Saçları yıkayarak, ölü hücrelerden kurtulmak mümkündür. Bununla beraber ölü hücreler, yeniden ciltte birikerek kepek sorununa neden olacaktır. Kepek sorununa sebep olan bazı hastalıklar da olabilir. Bunun dışında bazı durumlar, kepek sorununa sebep olabilir. Kepeğe sebep olan başka faktörler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

Stres, menopoz, ergenlik gibi hormonel problemler,

Mevsim değişiklikleri,

Dengesiz ve yetersiz beslenme,

Kuru, soğuk havaya maruz kalma,

Saç derisinde bulunan bakteri ve mantarlar,

Saçların az veya çok sık yıkanması,

Saç bakım ürünlerinin gereğinden fazla kullanılması olarak sıralanabilir.

Saçta kepeğin geçmesi adına evde uygulanacak bazı metotlar vardır. Bunlar;

Aloe Vera: Aloe vera pek çok cilt sorunun dışında saçta kepek problemine destek olur. Aloe vera; antifungal ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kepeğe karşı korur.

Aloe vera pek çok cilt sorunun dışında saçta kepek problemine destek olur. Aloe vera; antifungal ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kepeğe karşı korur. Çay Ağacı Yağı: Bu yağ; kepek belirtilerinin hafiflemesine destek olacak antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Hassas cildin varlığı ile bu yağ, tahriş olmaya sebep olabilir.

Bu yağ; kepek belirtilerinin hafiflemesine destek olacak antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Hassas cildin varlığı ile bu yağ, tahriş olmaya sebep olabilir. Omega- 3 İçerikli Besinlerin Tüketilmesi: Omega 3 yağ asidi içeren besinler, kepek sorununa iyi gelmektedir. Omega- 3 yağ asitleri, cildin nemlenmesi ve cilt sağlığını korur. Bununla beraber

Omega- 3 yağ asitleri, yeterince alınmadığı zaman saçlarda cansızlık, kuruluk ve kepek problemlerine sebep olur. Uskumru, somon, alabalık türündeki balıkların tüketimi, Omega 3 gereksinimini karşılar.





Saçta kepeğe ne iyi gelir?

Saçta kepeğe iyi gelecek yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

Tuz: Tuz, bulunan kepeği döken bir etkiye sahiptir. Saçlar yıkanmadan önce sofra tuzunun saçlara dökülerek, baş derisine masaj yapılması ile kafadaki kepeklerin dökülmesi mümkün olacaktır.

Aspirin: Saçların gür olmasına göre 3-4 aspirin ezilerek, toz haline getirilmelidir. Kullanılan şampuana ilave edilmelidir. Şampuan ile yıkanan saçlar 4 dakika kadar bekletilerek durulanmalıdır.

Kabartma Tozu veya Karbonat: Kabartma tozu veya karbonat, kepek adına en yaygın şekilde kullanılan çözümler arasındadır. Öncelikle saçlar ıslatılarak, bir paket avuç kabartma tozu saç dökülerek iyi bir şekilde durulanmalıdır. Daha sonra durulanmalıdır. Saçlar yıkanmadan önce yapılan bu metot, haftada üç defa yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken bu yöntemde, saçlar yıkanırken şampuan kullanılmaması gerektiği şeklindedir. İlk başlarda saçlarda kuruluğun görülmesi mümkündür. Ardından saçlar doğal yağ üretmesinden ötürü yumuşaklığını geri kazanır.

Ağız Gargarası: Ağız gargarası, pek çok duruma iyi geldiği gibi saçta bulunan kepeğe çok iyi gelmektedir. Yıkanan saçlar, ağız gargarası ile bir defa durulanarak, ardından sade suyla yeniden durulanabilir.

Bu durumların yapılmasından önce dikkat edilmesi gereken durumlar bulunur. Bununla beraber bu yöntemler denenmeden önce cildin alerjik tepki verme olasılığına karşı bir uzmanla görüşmek faydalı olacaktır. Aksi halde olumsuz durumlarla karşılaşmak mümkün olabilir.



