Magazin Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, duydukları karşısında şoke oluyor

Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, duydukları karşısında şoke oluyor

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Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, duydukları karşısında şoke oluyor

Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşı kalıyor. Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

17 Ocak 2021, Pazar 23:54 Son Güncelleme:
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Kanal D'nin rating rekorları kıran dizisi Sadakatsiz, bu hafta 14. bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ali hakkında söylenenler Asya'yı şoke ediyor!

Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşı kalıyor. Derin, kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olması üzerine dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırır. Bu sırada Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalır. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar?

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Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayında


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