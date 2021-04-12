Magazin Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'den sonra şimdi Asya kaçırılıyor

Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'den sonra şimdi Asya kaçırılıyor

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Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'den sonra şimdi Asya kaçırılıyor

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragman büyük merak uyandırdı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 23:38 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz son bölümde Derin'in elleri bağlı bir şekilde görülmesi üzerine Derin'i kimin kaçırdığı merak konusu olmuştu. Heyecan dolu bölümün ardından beklenen yeni fragman yayınlandı. Sadakatsiz 26. bölüm fragmanında yeni bir şok yaşanıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerini paylaştığı; 'Sadakatsiz' dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?


Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de! 

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