Sadakatsiz 28.bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar

Kanal D’nin iddialı yapımları arasında bulunan ve reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz, 28.bölümüyle bu akşam 20.00’de ekrana gelecek.

SADAKATSİZ 28.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sadakatsiz dizisinin bu akşam yayınlanacak 28.bölümünün yeni konusu şu şekilde; Asya ve Derin’in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin’i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya’nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan’ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin’i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır? Sadakatsiz heyecan kesen bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında 20.00’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.