Magazin Sadakatsiz 28.bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar

Sadakatsiz 28.bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar

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Sadakatsiz 28.bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar

Her çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisi bu akşam 28. yeni bölümüyle saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Peki, Sadakatsiz’in 28. son bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar…

05 Mayıs 2021, Çarşamba 11:53 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin iddialı yapımları arasında bulunan ve reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz, 28.bölümüyle bu akşam 20.00’de ekrana gelecek.

SADAKATSİZ 28.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sadakatsiz dizisinin bu akşam yayınlanacak 28.bölümünün yeni konusu şu şekilde; Asya ve Derin’in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin’i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya’nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan’ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin’i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır? Sadakatsiz heyecan kesen bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında 20.00’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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