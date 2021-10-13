Sadakatsiz’in 34. bölümün için artık sona gelindi. Sevilen dizi Saat 20.00 itibariyle ekranlardaki yerini alıyor. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Sadakatsiz’de Asya’nın Tekirdağ’a dönüşü Derin’i oldukça rahatsız etmişti. 13 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde ise Derin yine bir şeylerin peşinde. İşte, tüm merak edilen soruların yanıtını içeren, Sadakatsiz’in yeni bölümü ve diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler için Kanal D Sadakatsiz 34. bölüm canlı izleme linki…

SADAKATSİZ’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Asya, kazadan kurtardığı Aras ile yavaş yavaş yakınlaşırken, Ali ve Nil adamın durumunu merak ederek Asya’dan eve davet etmesini istiyor. Asya’nın daveti ile Aras eve gelirken, Volkan, Asya’yı bu yeni adama karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Volkan, bu gizemli adamla tanışmak ve onun nasıl biri olduğunu görmek için geldiğin de Derin de Volkan’ı takip ediyor.

Aras, bahçede yalnız otururken, Derin, çalıların arkasından bu yeni adamı gözlüyor. Ancak Aras ile Derin karşı karşıya geldiğinde ikisi de birbirlerini tanıyarak adını söylüyor.

KANAL D SADAKATSİZ’İN 34. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ’DE GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU?

Asya’nın kazadan kurtardığı adamın tedavisi hastanede devam eder. Durumu günden güne iyiye giden adam, hiçbir şey hatırlamadığını ve hafızasını kaybettiğini söyler. Hastaneye gelen gizemli kişiyi telefonda konuşurken duyan Asya, kazadan kurtardığı adamın adının Aras odluğunu öğrenir.

Aras'ın izlerini takip ederek onun kim olduğunu ve geçmişini öğrenmeye çalışan Asya, bu yolda önemli bir gelişmeye şahit olur. Aras, Asya’nın sayesinde ilk kez bir şeyi hatırlar ve düğüm yavaş yavaş çözülmeye başlar.

Nil ise Selçuk'un restoranında işe başlar. Hala Selçuk’a karşı hisler besleyen Nil, onu yeni sevgilisiyle görünce büyük bir yıkım yaşar.

Asya’nın Tekirdağ’a dönmesinden rahatsız olan Derin, Asya’nın karşısına çıkarak bu kararın nedenini sorgularken, onun gelişiyle huzurunun kaçtığını söyler. Yaşanan feci kazanın ardından ilk defa karşı karşıya gelen iki kadın arasındaki gerginlik yeniden artar.