Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayında! Ali, Volkan'ı yakalıyor
Kanal D akşamlarına damgasını vuran dizi Sadakatsiz heyecan dolu bölümleriyle her hafta çarşamba akşamları izleiyicisiyle buluşuyor. Heyecan dolu 7. bölüm ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi. Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 8. bölüm fragmanında Ali, Volkan'ı Derin'in yanında yakalıyor!
20 Kasım 2020, Cuma 23:00 Son Güncelleme:
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Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz her hafta ilgiyle izlenirken yayınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanları da sabırsızlıkla bekleniyor. Bir sonraki bölümden ipuçları yakalamak isteyen izleyiciler "Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı" aramalarına başladı. Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı az önce yayınlandı.
Sadakatsiz 8. bölümde, Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor. Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor.
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı
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