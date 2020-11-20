Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz her hafta ilgiyle izlenirken yayınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanları da sabırsızlıkla bekleniyor. Bir sonraki bölümden ipuçları yakalamak isteyen izleyiciler "Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı" aramalarına başladı. Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı az önce yayınlandı.

Sadakatsiz 8. bölümde, Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor. Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor.

Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı



