Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Sadakatsiz son bölümde Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor! Derin'in mağazasındaki görevli kadının ifadeleri ortalığı iyice karıştırırken polis Asya ve Volkan'ın birlik olup Derin'i kaçırmış olacağından şüpheleniyor.

Ortadan kaybolan Derin, herkesi seferber ediyor!

Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

Derin'in ortadan kaybolmasıyla kızı Zeynep'i alan Volkan, Asya'nın evine geliyor. Zeynep'i geri almak için oraya gelen Haluk ve Gönül'e o sırada bir telefon geliyor. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın cesedi bulunduğunu söylüyor. Peki bulunan kadın cesedi Derin'e mi ait?









Derin'i Faruk kaçırmış olabilir!

Asya'nın hayranı ve eski bir hastası olan Faruk'un her fırsatta Asya'ya "Senin koruyucu meleğin benim" demesi akıllara "Derin'in ortadan kaybolmasının nedeni Faruk olabilir mi?" sorusunu getirdi.

Asya'yı şaşırtmıştı

Dizide yer alan Faruk karakteri doktor Asya’nın hastasıdır. Doktor Asya Faruk’a sürekli artık psikiyatriste gitmesinin gerektiğini söyler ama Faruk Asya Hanım’a kontrole gelmeye devam eder. Faruk, Asya’nın da kendisi gibi hasta olduğu düşünür ve onun aldatılıyor olduğunu da Asya’ya söyleyerek Asya’yı şaşırtmıştır. Faruk yine bir gün kontrole geldiğinde ise yine Asya onu dikkate almayınca doktoru Asya’ya saldırır.

Sadakatsiz Faruk’un sırrı ne?

Bir psikiyatri hastası olan Faruk, sürekli Asya’ya eşi hakkında gerçekleri anlatır. Onun da kendisi gibi hasta olduğunu, hatta ayı belirtileri göstermiş olduklarını defalarca doktoru olan Asya’ya kanıtlamaya çalışır fakat doktor Asya bunlara pek de kulak asmaz yani Faruk’u pek kale almaz.

Twitter'a damga vurdu

Derin'in ortadan kaybolma planı sosyal medyaya da damga vurdu. Twitter kullanıcıları Derin'in bu kadar ince bir plan yapamayacağını düşünürken Derin'e ne olduğu da merak ediliyor:

Derin'in 4,5 iqsuyla böyle bir plan yapmış olması mümkünmü yapmayın yaa!

Derin'in bu kadar zekice planlar yapıyor oluşu beni şaşırtıyor.

Küçücük çocuğun varken bi adam için böyle çekip gidiyosan senin ıqnu cidden sorgularım ben

Derin bu planı yapacak zekâya sahip değil diyenler

İşler gitgide içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.

Asya'nın "koruyucu meleği" olduğunu kanıtlamanın tam sırası psikopat Faruk. Yap şovunu.

Faruk’tan aşırı derecede tırsan tek ben değilim değil mi?

Yok derinin planıymış, yok ceset bulunmuş filan hepsi boş ben bir bundan korkarım.

El kadar çocuğun varken hırslarının peşine gidiyorsun ya o çocuğu, gerçekten Asya büyütmeli senin anne olacak kapasiten yok yüreğinde yok.

Derin o aptallıkla bu planı nasıl yaptı diye düşünüyorum.

Asya Ali için kendinden vazgeçti Derin kendisi için Zeynep'ten vazgeçti aradaki uçurum.

Asya keşke Ali yerine Zeynep senin çocuğun olsaydı ne de yakışmış.