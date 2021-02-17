Sadakatsiz dizisi oyuncularının tercihi OPPO oldu

Dünyanın önde gelen lider akıllı telefon markası OPPO, Medyapım/Mednova ortak yapımı, çarşamba günleri Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Gerçekleştirilen iş birliği ile milyonların izlediği dizinin oyuncuları çekim sırasında OPPO'nun A Serisi ve Reno4 Serisi akıllı telefonları, Enco W31 ve Enco W51 kablosuz kulakları ve akıllı saati OPPO Watch'u kullanacak.

Profesyonellerin tercihi Reno4 Pro

Tekirdağ'daki Asrın Hastanesi'nin başhekimi Doç. Dr. Asya Arslan, Tekirdağ'ın ünlü mimarlarından Volkan Arslan, Tekirdağ'da uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış Haluk Güçlü'nün moda tasarımcısı kızı Derin Güçlü'nün dizideki tercihi üstün performansı ile dikkat çeken OPPO Reno4 Pro oldu.

Kusursuz tasarım: Reno4

Karakterlerden Bahar Gelik, Asrın Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Derya Samanlı ve Haluk Güçlü'nün oğlu Demir Güçlü'nün dizideki tercihi ise kusursuz tasarımıyla dikkat çeken OPPO Reno4 oldu.

İnce dizayn: Reno4 Lite

Dizideki önemli karakterlerden öne çıkan Nil ve Selçuk da OPPO'nun ince tasarımıyla dikkat çeken Reno4 Lite modelini tercih etti.

Gençlerin gözdesi A73

Ali Arslan, gençlerin en sevdiği A Serisi'nden A73 modelini tercih etti. Müzik dinlemeyi seven Ali Arslan'ın kullandığı kablosuz kulaklık ise Enco W31 modeli oldu.

Minimal tasarım: Enco W51

Dizide yoğun iş temposunda çalışan Asya Arslan ve Derya Samanlı, günlük koşuşturmacaları içerisinde telefon görüşmelerini rahatlıkla yapabilecekleri aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Enco W51 modelini tercih etti. Derin Güçlü, annesi Gönül Güçlü ve Bahar Gelik'in de kablosuz kulaklık tercihi Enco W51 oldu.

Sabah koşularının eşlikçisi: OPPO Watch

Dizideki karakterler rahatlıkla takip edebilecekleri OPPO Watch'u tercih etti.