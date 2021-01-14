Magazin Sadakatsiz dizisinde ortam fena gerildi

Sadakatsiz dizisinde ortam fena gerildi

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Sadakatsiz dizisinde ortam fena gerildi

Kanal D'nin rekortmen dizisi Sadakatsiz bir hafta aradan sonra kaldığı yerden son sürat devam ediyor. İzlenme rekorları kıran dizide heyecan artarken Volkan'ın Asya karşısındaki çaresizliği, Mert'in yakayı ele vermesi ve Ali'nin hırsızlık yapması 13. bölüme damgasını vurdu.

14 Ocak 2021, Perşembe 00:03 Son Güncelleme:
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Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisi 13 Ocak Çarşamba akşamı 13. bölümü ile ekrana geldi. Dizideki gelişmeler ilgiyle takip edilirken Twitter'da gündem olmayı başardı.

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Kanal D'nin rating rekorları kıran dizisi Sadakatsiz 13. bölümde Volkan yine çileden çıktı.

Volkan, Asya'ya olan duygularına engel olamıyor. Asya'nın saldırıya uğradığı gece Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, kıskançlık yapıyor. Turgay'ın, Asya'nın yanında kalma ihtimali ise onu çileden çıkarıyor. Volkan, ne yapmaya çalışıyor?

Asya'nın kafası karıştı

Volkan ve Ali'yle eski günlerini özleyen Asya'nın kafası karışıyor. Ali'nin sürekli sorun yaşamasının sebebi, arada kalmış olması ve ilgi beklemesi olduğunu söyleyen Turgay, Asya'ya Volkan'la bir araya gelmeleri gerektiğini söylüyor. Eski günlerdeki gibi bir süre Ali'yle ilgilenmelerini tavsiye ediyor. Bu sözler üzerine düşünmeye başlayan Asya, Volkan'ı özlüyor mu? Diğer yandan Ali'nin çevresinde gördüğü ufak tefek eşyaları çalmaya başlaması da yaşadığı sorunlardan etkilendiğinin kanıtı.

Mert tuzağa düştü

Gittiği mekanda bir kadınla karşılaşan ve daha sonra o kadınla birlikte olan Mert tuzağa düştü. BAhar'ın telefonuna giden fotoğraflar karşısında Bahar şaşkınlık yaşarken Mert de yakayı ele vermiş oldu.

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/13-bolum-mert-volkanin-tuzagina-dustu

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