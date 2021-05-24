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Sadakatsiz dizisinin Gönül’ü Gözde Seda Altuner daha önce de reyting rekortmeni dizide rol almış

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Sadakatsiz dizisinin Gönül’ü Gözde Seda Altuner daha önce de reyting rekortmeni dizide rol almış

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle izleyenlerin beğenisini toplayan Gözde Seda Altuner daha önce de birbirinden iddialı yapımlarda rol aldı. Peki Gözde Seda Altuner hangi yapımlarda rol aldı? İşte detaylar...

24 Mayıs 2021, Pazartesi 01:00 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz’le birlikte hayran sayısını katladı. Aslında 20’li yaşlardan beri ekranda olan Gözde Seda Altuner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor.

Dizide Derin'in annesi Gönül'ü canlandıran Gözde Seda Altuner yaşıyla da herkesi şaşırtmış ve günlerce konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya akımı 20'li yaşlar challenge'a katıldığı fotoğrafla dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner, 2007 yılında rol aldığı Eşref Saati dizisinden bir karesini, "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notuyla paylaşmıştı...

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Seda Altuner, oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra birçok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN ROL ALDIĞI SİNEMA VE DİZİLER

  • 2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
  • 2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
  • 2018 – Avlu
  • 2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
  • 2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
  • 2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
  • 2013 – Celal ile Ceren
  • 2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)
  • 2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
  • 2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)
  • 2009 – Melekler ve Kumarbazlar
  • 2008 – İş Arıyoruz (Pelin)
  • 2007 – Hayat Kavgam
  • 2007 – Eşref Saati (Lütfiye)
  • 2005 – Ev Hapsi

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