Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman

Dizi izleyicilerinin her hafta yeni bölümünün heyecanla beklediği Sadakatsiz dizisi yarın akşam yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Birçok sosyal medya kullanıcısı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. 26 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelmesi beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın akışından bir değişiklik meydana geldi. Sezon finali yapacak Sadakatsiz dizisi 26 Mayıs tarihinde (yarın) ekrana özet bölümüyle gelecek. Peki Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü neden yok ve Sadakatsiz’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Başrollerinde Burak Sergen, Cansu Dere Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı ve yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin yayın gününde bir değişiklik yaşandı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi gereken Sadakatsiz dizisinin 31.yeni bölümü 2 Haziran 2021 Çarşamba günü ekrana gelecek. Böylece Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli oldu.