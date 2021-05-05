Magazin Sadakatsiz için geri sayım başladı! Tarih belli oldu

Sadakatsiz için geri sayım başladı! Tarih belli oldu

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Sadakatsiz için geri sayım başladı! Tarih belli oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz için geri sayım başladı. Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz'in sezon finali tarihi belli oldu.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 20:21 Son Güncelleme:
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BBC’nin dünyaca ünlü dizisi Doctor Foster uyarlaması olan Sadakatsiz çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in rol aldığı dizi milyonları ekran başına kilitleyen Sadakatsiz 28. bölümü ile ekranda. 

Med Yapım imzalı dizinin 32. bölümde sezon finali yapacağı konuşuluyor.

Derin'in ifadesi Asya'yı ateşe attı! Peki Asya, kendini nasıl savunacak? 

Sadakatsiz'in yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya ve Derin’in bulunması Volkan için yeni bir ikilemin habercisidir. Planının sonuçlarıyla yüzleşmek Derin’i köşeye sıkıştırmıştır fakat onun evliliğinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Kendini her şeyden uzaklaştırmaya kararlı olsa da bunun imkansızlığıyla yüzleşen Asya’nın atacağı adım merak uyandırır. Yaşananların sonuçları Volkan’ı yepyeni bir karar almaya iterken, Asya, Volkan ve Derin’i bir kez daha karşı karşıya getiren gelişme ne olacaktır?

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