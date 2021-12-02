Magazin Sadakatsiz son bölüm full izle: Kanal D Sadakatsiz 41. bölüm tek parça izle

Sadakatsiz son bölüm full izle: Kanal D Sadakatsiz 41. bölüm tek parça izle

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Sadakatsiz son bölüm full izle: Kanal D Sadakatsiz 41. bölüm tek parça izle

‘Sadakatsiz son bölüm full izle’ araştırması çarşamba akşamı dizinin yeni bölümünü kaçıranlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yanı sıra yeni sezonda Aras Karakteri ile dizinin kadrosuna dahil olan Berkay Ateş’in muhteşem oyunculuk performanslarıyla izleyenlerin nefesini kestiği Sadakatsiz dizisinin 41. bölümünü tek parça izleyebileceğiniz Kanal D bağlantısı…

02 Aralık 2021, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin son bölümü (41. Bölüm) her hafta olduğu gibi 2 Aralık Çarşamba akşamı da Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Aras’ın Tekirdağ’a dönüşü büyük yankı uyandırmıştı. Bu hafta ise Volkan, Aras ile buluşarak ona göz dağı vermeye çalıştı. Ancak Aras ger adım atmamakta kararlı davrandı. İşte Sadakatsiz’in son bölümü…

SADAKATSİZ’İN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

Derin ve Ceren, Selçuk ve Volkan'a nispet yapmak için onlarla aynı gece kulübüne gider. Ancak gecenin sonunda beklenmedik bir kavga çıkar ve nispet gecesi tatsız biter. Haluk ve Gönül'ün boşanacağını öğrenen Selçuk, Demir'le birlik olup onları barıştırmaya çalışır. Gönül'ün açtığı boşanma davası Haluk'u yerle bir eder. Haluk ise soluğu Selçuk'un mekânında alınca gece onu taşımak da Selçuk'a kalır.

Volkan, Aras'a Asya konusunda uyarıda bulunur. Asya'yı üzerse karşısında onu bulacağını söyleyen Volkan, onu Asya'dan uzak tutmaya çalışır. Ancak Aras, Volkan'ın bu tavırları karşısında geri adım atmaz.

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN 

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