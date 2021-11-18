Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolleri paylaştığı Sadakatsiz’in son bölümü 17 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Volkan Aras’ın evli olduğunu öğrenmişti, 39. bölümde de Asya bu gerçek ile karşı karşıya kaldı. İşte dizinin yeni bölümünü canlı izleyemeyenler için tüm heyecanıyla Kanal D Sadakatsiz son bölüm full izleme bağlantısı…

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz dizisinin 17 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelen 39. yeni bölümde Asya, Aras'ın evli olduğunu ve her şeyi hatırladığını öğrenmesinin ardından yeni bir plan için harekete geçer.

Aras'ın evli olduğunu öğren Volkan da onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya başlar ve onun çarpıcı geçmişi ile karşı karşıya kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNÜ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN