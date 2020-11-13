Sadakatsiz 6. Bölümde Asya'nın, Volkan ve Derin aşkını ortaya çıkarmasıyla taşlar yerinden oynadı! İlk teaserdan itibaren beklenen olaylı yemek sahnesi, Asya'nın intikamı gerçek mi, hayal mi soruları yanıt buldu.

Asya, tüm kozlarını oynamaya başlarken, karşısındakiler de ona karşı tavır almaya başlıyor. Dizinin bundan sonraki bölümlerinde hesaplaşmalar ve duygusal çalkantılarla enerji daha da artacak.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı da yayınlandı! Peki Sadakatsiz 7. Bölüm fragmanında izleyiciyi neler bekliyor?

İşte 6. Bölümde öne çıkan ve çok konuşulan o sahneler!

Sadakatsiz yayınlanan son bölümüyle adından yine söz ettirerek, geceye damga vurdu. Peki gecenin öne çıkan sahneleri hangileriydi?

Asya neden ortadan kayboldu?

Sadakatsiz 11 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya bir anda kimseye haber vermeden ortadan kayboluyor. Annesini okulda bekleyen Ali, onun gelmemesiyle korku ve meraka kapılıyor. Ali, annesinin gelmediğini Volkan'a söylüyor. Volkan ise Asya'nın böyle bir şeyi atlamayacağını bildiği için aynı endişeyi yaşıyor. Derya'yı arayarak hastanede olup olmadığını soruyor. Ancak Asya konusunda kimseden bir haber çıkmıyor. Volkan artık ümidini kesip polisi aramaya karar vermişken Asya eve dönüyor.

Doktor Altan'dan yardım eli!

Son zamanlarda yaşadığı kötü olayların etkisinden çıkamayan Asya, artık bir çıkış yolu aramaya başlıyor. Kendi acısını bastıran ve içinde yaşayan Asya, bu sırada hiç beklemediği biriyle karşılaşıyor. Hastanede birlikte çalıştığı ve kısa süre önce kovulan Doktor Altan, Asya'nın imdadına yetişiyor. Asya'yla dertleşen Altan, onu teselli ediyor. Asya'nın hikayesini dinleyerek, onu yüreklendiriyor. Hatta ona şehir değiştirmesini ve çevresindeki insanlardan uzaklaşmasını öneriyor. Ancak Asya, ihanete uğrayanın kendisi olduğu için bu şehri de terk edecek kişinin de Volkan olduğunu söylüyor. Asya'nın bu mücadelesi nasıl son bulacak? Doktor Altan, onun hayatına nasıl dokunacak?

Nil'in itirafı Selçuk'u çıldırttı

Nil'in hamilelik yalanı sona eriyor. Derin'le bağ kurmak için hamilelik yalanını uyduran ve bu sırada Selçuk'a yakalanan Nil, yalanını devam ettirmek zorunda kalmıştı. Nil'in hamile olduğunu öğrenen Selçuk ise bambaşka bir adama dönüşmüş, Nil'e çok iyi davranmaya başlamıştı. Selçuk'un bu tavırları hoşuna giden Nil, hamile olmadığı gerçeğini saklamıştı ancak artık buna bir son vermeliydi. Nil, sonunda Selçuk'a her şeyi itiraf etti. Bu yalanın ortaya çıkmasıyla deliye dönen Selçuk ise Nil'i terk etti.

Asya ve Nil'in ortaklığı sona erdi

Nil, Asya ile olan ortaklığını bitiriyor. Bu süreçte Asya'ya yardım eden Nil, onların artık boşanacağını öğreniyor ve Derin'i de takip etmeyi bırakıyor. Asya'nın ona tuttuğu evden de ayrılan Nil, erkek arkadaşı Selçuk'la yaşadığı durumları da Asya'yla paylaşıyor. Asya ise her şeye rağmen, Selçuk konusunda onu bir kez daha uyarıyor ve onun için çıkan darp raporunu veriyor. Asya, bundan sonra da Nil'in hep yanında olacağını ve ona kapısının açık olduğunu da dile getiriyor.

Volkan ve Derin aşkı alevleniyor

Volkan'la ayrılan Derin, ona aldığı hediyeyi iade etmek üzere ofisine gidiyor. Derin'le karşı karşıya kalan Volkan, ne yapacağını bilemiyor. Ne Asya'dan ne de Derin'den vazgeçen Volkan, artık yolun sonuna geliyor. Derin, restini çekiyor. Ancak Volkan bu ayrılığı kabullenmiyor ve Derin'e aşık olduğunu dile getiriyor. ikili arasında buzlar bir anda eriyor! Derin ve Volkan arasında yaşanan yakınlaşma sonrası, Derin bebeğini aldırmadığını da itiraf ediyor ancak Volkan bu duruma sevinmeyince ipler tekrar geriliyor...

Asya'dan Volkan'a kötü sürpriz

Asya, Volkan'a hayatının şokunu yaşatıyor. Volkan'ı da alıp Derin'in evine giden Asya, intikam planını başlatıyor. Gönül Hanım tarafından daha önceki günlerde akşam yemeğine davet edilen Asya, bu davete icabet ediyor. Volkan ve Asya'yı evinde gören Derin ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Asya'nın neden böyle bir şey yaptığını anlamayan Volkan ise çok tedirgin oluyor. Ancak Asya artık bu yoldan geri dönmüyor. Volkan'a unutamayacağı bir sürpriz hamle yapıyor!

Geceye damga vuran yemek sahnesi

Çevresini saran yalan ve ihanet çemberinin gitgide köşeye sıkıştırdığı Asya, oğlunu ve düzenini korumak için son kozunu oynamaya karar veriyor. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığı yemek masasında ve sonrasında yaşanacak yüzleşmeler tüm dengeleri kökünden sarsıyor. Asya, Volkan ve Derin'in yasak aşkını bir çırpıda itiraf ediyor. Deliye dönen Derin tam masayı terk edecekken Asya tarafından gelen bir itiraf daha geceye damga vuruyor. Derin'in Volkan'dan hamile olduğunu da söyleyen Asya, amacına ulaşıyor.

Volkan, Derin ve Asya karşı karşıya...

Volkan ve Derin ilişkisini itiraf eden Asya, olayların ardından onlarla yüzleşiyor. Volkan, bu durumu önceden bildiği halde neden bunca zaman beklediğini sorguluyor. Asya ise ona bir şans daha vermek istediğini bu yüzden de öncesinde yaptıkları konuşmayı ona hatırlatıyor. Volkan ve Asya, kapının önünde tartışırken Derin geliyor. Öfkeden deliye dönen Derin de oklarını Asya'ya çeviriyor. Asya'ya inat Volkan'la çok mutlu olacaklarını söyleyen Derin, onun canını yakmak istese de bunda başarılı olamıyor. Aksine Asya'nın söylemiş olduğu sözler onu daha çok yaralıyor.

Mert'i bekleyen büyük sürpriz!

Asya, Mert ve Bahar'dan da intikam alıyor. Mert'in onunla tekrar buluşmak istemesi üzerine Bahar'a bu durumu ileten Asya, otele de onu gönderiyor. Otel odasında Asya'yı bekleyen Mert, karşısında Bahar'ı görünce ise şoke oluyor! Bahar, ihaneti öğreniyor. Mert'ten hesap soran Bahar, ona demediğini bırakmıyor. Tuzağa düştüğünü anlayan Mert ise küplere biniyor. Mert'in onu en yakın arkadaşıyla aldatmış olması Bahar'ı derinden yaralıyor. Peki Mert bu durumu nasıl açıklayacak? Bahar, Mert'i affedecek mi?

Bahar hesap soruyor!

Mert'le Asya'nın birlikte olduğunu öğrenen Bahar, öfkesini Mert'ten alamayınca Asya'nın karşısına çıkıyor. Ondan hesap soran Bahar, bunca zaman olan biteni de acımasızca bir çırpıda Asya'nın yüzüne itiraf ediyor. Asya'nın canını bu şekilde acıtmaya çalışan Bahar, ondan aldığı cevaplarla ise yine kötü duruma kendini düşürmüş oluyor. Asya'ya başından beri nasıl baktığını ve onunla hiç bir zaman arkadaş olmadığını da sözlerine ekleyen Bahar, ihanetin acısıyla demediğini bırakmıyor. Ancak her şeyin farkında olan Asya, artık onun sözlerinden etkilenmiyor.

Yumruk yumruğa kavga!

Asya'nın itirafı geceye damga vururken, yüzleşme anlarında Mert'in ihanetini de öğrenen Volkan deliye dönüyor. Asya ve Mert arasında olanları öğrenen ve sonrasında Mert'in peşine düşen Volkan, ondan hesap soruyor. Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert, ona demediğini bırakmıyor. Volkan bir darbe de ondan yiyor. İpler gerildikçe geriliyor... Volkan ve Mert arasında yumruk yumruğa bir mücadele başlarken olaya Bahar müdahale ediyor.

Derin'e annesinden beklenmedik destek

Derin ve Volkan ilişkisi ortaya çıkınca evde kıyamet kopuyor. Derin evden ayrılıp, atölyesinde yaşamaya başlıyor. Bu olayın ardından artık ailesinin yüzüne bakamayan Derin, karşısında annesini buluyor. Gönül, kızının hamile olduğunu duyunca annelik duygusuyla onu yalnız bırakmaya razı olmuyor. Kızına ilk destek ondan geliyor. Volkan ve Asya'nın ilişkisinin tamamen bittiğinde, bir an evvel evlenmeleri gerektiğini söylüyor. Eğer bu evlilik olursa babasının da Derin'i ancak o şekilde affedeceğini söylüyor.

Tokat gibi anlaşma protokolü

Asya, her şeyin ortaya çıkmasıyla birlikte önceden hazırlatmış olduğu boşanma protokülünü Derin'in atölyesine gönderiyor. Volkan'ın orada kaldığını bilen ve bilerek oranın adresine gönderilmesini isteyen Asya, bu protokolde anlaşmalı boşanma isteğini bildiriyor. Ancak Asya'nın isteklerini protokolde gören Volkan, gözlerine inanamıyor. Oğlunu asla Asya'ya bırakmayacağını söyleyen Volkan, soluğu Asya'nın yanında alıyor ve onunla bu konuda zıtlaşıyor. Peki Asya, davasından vazgeçecek mi yoksa isteklerini bir bir yaptıracak mı?

Sadakatsiz 7. Bölüm fragmanı izle: Volkan, Asya'ya savaş açıyor

Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!



