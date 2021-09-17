Magazin Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz'in yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz'in yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

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Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz'in yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz yeni sezon için geri sayım başladı. Nefes kesen bir bölümle sezon finali yapan Sadakatsiz’in yeni sezonu, takipçileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Beklenen müjdeli haber Kanal D’den geldi ve dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İşte, Sadakatsiz yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi…

17 Eylül 2021, Cuma 15:02 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?” araştırmaları Eylül ayının gelmesiyle daha da yoğunlaşmıştı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Kocası tarafından aldatılan başarılı bir kadının hikayesinin anlatıldığı dizinin, yeni sezonda da fırtınalar estirmesi bekleniyor. İşte Sadakatsiz yeni sezon fragmanı ve diziye dair ayrıntılar…

SADAKATSİZ'İN YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, Sadakatsiz, yeni sezon ilk bölümü ile 22 Eylül Çarşamba akşamı izleyicinin karşısına çıkacak.

İŞTE, SADAKATSİZ YENİ SEZON FRAGMANI

SADAKATSİZ'İN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran ayında ekranlara gelen Sadakatsiz sezon finalinde Asya, Derin'in hamilelik yalanını ortaya çıkarmıştı. Yalanının ortaya çıkmasının ardından tüm planları alt üst olan Derin ise Asya ile büyük bir yüzleşme yaşadı. Her şeyini kaybettiğini düşünen ve kendini kaybeden Derin, Asya'nın arabası ile Volkan ile tanıştıkları yer olan Sapanca'ya doğru yola çıktı. Aracı tüm hızıyla süren ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Derin, uçurumun kıyısında zor da olsa durabildi.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Asya Yılmaz: Cansu Dere
  • Volkan Arslan: Caner Cindoruk
  • Derin Güçlü: Melis Sezen
  • Gönül Güçlü: Gözde Seda Altuner
  • Bahar Gelik: Yeliz Kuvancı
  • Selçuk Dağcı: Tarık Emir Tekin
  • Haluk Güçlü: Burak Sergen
  • Derya Sam: Özge Özder
  • Mert Gelik: Eren Vurdem
  • Nil Teik: Nazlı Bulum
  • Ali Arslan: Alp Akar

 

 

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