Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizi Sadakatsiz yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Sadakatsiz 16. bölümde Ali'nin Asya'nın yanından ayrılıp Derin ve Volkan ile birlikte yaşamaya başlaması sosyal medyada Ali'ye olan öfkenin artmasına neden oldu.

Derin, Asya'yı alt etmek için Ali'yi kullandı!

Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki gördü. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan büyük bir şok yaşadı.

Asya

Ali'nin ayrılık kararı Asya'yı yerle bir ediyor. Derin, yanına Ali'yi de alarak Asya'nın kapısına geliyor. Bundan sonra Ali'nin onlarla yaşayacağını ve eşyalarını almaya geldiklerini söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Asya, ne yapacağını bilemedi. O sırada Volkan da geldi ve olayların tam ortasında kaldı. Ali, Derin'in sözlerini destekleyip, annesiyle kalmak istemediğini söyleyince ise işin rengi değişti. Volkan, Asya'nın tepkisini çekmemek için ise bu durumu düzelteceğine söz verdi.

Volkan sinir küpüne döndü

Volkan, Turgay ve Haluk'un görüştüğünü öğrendi. Turgay'ın Haluk'la ne işi olduğunu anlamayan Volkan, sinir küpüne döndü. Durumu öğrenir öğrenmez soluğu Turgay'ın yanında alan Volkan, olayın iç yüzünü öğrenmek için Turgay'la bir kez daha karşı karşıya geldi. Turgay ise sert bir tavırla onu yanından kovdu.

Asya'nın gözyaşlarını Bahar sildi!

Asya, Ali'nin gidişiyle büyük bir üzüntü duyar. Bir başına kaldığını hisseder. Ali'yi kaybetme korkusu günden güne artan Asya, onun gidişine engel olamaz. Asya'nın evinden Derin, Ali ve Volkan'ı çıkarken gören Bahar ise duruma tepkisiz kalamaz. Bahar, Asya'nın yanına giderek onu teselli eder. Bahar ve Asya arasındaki bu dostluk daha da pekişir. Asya'nın gözyaşları Bahar'ı derinden etkiler.

Asya'dan şoke eden gitme kararı!

Asya, Ali'nin gidişiyle radikal bir karar alıyor. Artık tamamen yalnız kaldığını ve oğlunu kaybettiğini düşünüyor. Bu şehre onu bağlayan tek şeyin oğlu olduğunu ve onun olmadığı bir yerde olmak istemediğini düşünüyor. Peki Asya, son olanlardan sonra başka bir şehre gidecek mi? Yoksa kalıp mücadelesini devam mı ettirecek?

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/ozel-klipler/16-bolum-asyadan-soke-eden-gitme-karari

Volkan ve Derin'in evinde cinayet şüphesi!

Derin ve Volkan'ın evindeki polisler herkesi korkuttu. Evde olaylardan 20 gün sonra neler yaşandığı ise merak konusu oldu. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi. Peki o gece o evde ne oldu? Polis ekipleri neden onların evinde inceleme yaptı?

Derin'in gerçek yüzü ortaya çıkıyor

Yemek masasında Ali, Derin'in beklemediği bir tepki verince Derin çıldırıyor! Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ancak Ali'yi oldukça korkutuyor. Dayanamayan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak?

Sadakatsiz 17. bölüm fragman



