Magazin Sadakatsiz'in kadrosuna Cemal Hünal'dan sonra bir isim daha dahil oluyor

Sadakatsiz'in kadrosuna Cemal Hünal'dan sonra bir isim daha dahil oluyor

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Sadakatsiz'in kadrosuna Cemal Hünal'dan sonra bir isim daha dahil oluyor

Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in başrolünde yer aldıkları Sadakatsiz dizisine oyuncu Cemal Hünal'ın da dahil olduğu açıklanmıştı. Hünal'ın ardından diziye bir isim daha dahil oluyor.

24 Şubat 2021, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 19. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan diziye Cemal Hünal da dahil oldu. Hünal, Asya’nın üniversiteden arkadaşı Sinan karakterine hayat verecek.

Cemal Hünal'ın ardından Sadakatsiz'e bir başka ismin daha katılacağı öğrenildi. Sadakatsiz'in kadrosuna Aydan taş da katılıyor. Aydan Taş, dizide Didem karakterine hayat verecek.

Aydan Taş kimdir?

26 Mayıs 1982 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

1982 doğumlu olan Aydan Taş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu.

Üniversite yıllarında yer aldığı okul tiyatrolarında ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler sinema filmiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2006 yılında ikinci kez ekranlara gelen Bir Demet Tiyatro dizisinde yer aldı.

2008'de Çok Güzel Hareketler Bunlar (1. kuşak) programında oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılına Aşağı Yukarı Yemişliler isimli dizide 'Aydan' karakterini oynadı.

Eski Çarıklar ve Pişti adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra Organize İşler, Bebeğim, Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar, Hadi İnşallah sinema filmlerinde rol aldı.

AYDAN TAŞ DİZİLERİ

1995 - Bir Demet Tiyatro

2006 - Bebeğim

2008 - Sınıf

2008-2011 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2011 - Aşağı Yukarı Yemişliler (Aysun)

2012-2013 - Krem (Fadik)

2013 - Yalan Dünya (Konuk Oyuncu)

2014 - Karadayı (Aysel)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Deli Kadın)

2016 - Hayat Şarkısı (Nilay)

2019 - Hercai

AYDAN TAŞ FİLMLERİ

2005 - Organize İşler

2009 - Neşeli Hayat

2009 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2014 - Hadi İnşallah (Kızıl)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Eski Çarıklar

Pişti

Sizinkiler Dünya Kaç Bucak (Çocuk Oyunu)

Sadakatsiz 19. bölüm özeti

Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?

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