Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı ‘Sadakatsiz’in kadrosu belli oldu. Ekimde izleyici ile buluşacak olan dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen eşlik ediyor. Dizinin dikkat çekici ekibinde şu oyuncular da yer alıyor: Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu.

Dizinin hikayesi

Asya (Cansu Dere) başarılı bir doktordur. Eşi Volkan (Caner Cindoruk), harika eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) düşkün bir babadır. Huzur ve mutluluk dolu bu yuva Asya’nın, Volkan’ın atkısında gördüğü sarı saç teliyle alt üst olur.